Superlega 13a giornata. Le analisi delle partite di questo turno di pallavolo maschile, tutto in campo il giorno di Santo Stefano. Si gioca anche il 13° turno di Serie A1 di volley femminile.

Superlega 13a giornata: seconda giornata di ritorno

Le gare del secondo turno di ritorno della Superlega di volley maschile si giocheranno tutte in contemporanea alle 18:00 nel giorno di Santo Stefano. All’Allianz Cloud di Milano andrà in scena il derby tra i padroni di casa dell’Allianz Milano e la Vero Volley Monza. Le due compagini arrivano all’appuntamento con 5 punti di distacco in favore dei meneghini, che occupano l’ultimo posto valido per i playoff. I brianzoli provano la rincorsa alla top 8, ma sono reduci da 3 ko consecutivi che hanno allontanato l’obiettivo. All’andata, vittoria per Milano in casa di Monza per 2-3: si è trattato del successo numero 7 negli ultimi 10 derby ufficiali tra campionato e coppe nazionali.

I marchigiani della Lube Civitanova vanno a caccia del quinto successo consecutivo (l’ottavo prendendo in considerazione tutte le competizioni) in casa della Pallavolo Padova. I patavini occupano attualmente il terzultimo posto in classifica con 9 punti e 4 sconfitte negli ultimi 5 turni. I veneti hanno vinto solo 4 partite in questa regular season e curiosamente una proprio contro i campioni d’Italia nel match di andata, che ha interrotto una striscia negativa di ben 18 sconfitte.

La Sir Safety Perugia, capolista con 12 vittorie su 12 turni, ospita il fanalino di coda Siena. I numeri della compagine umbra, allenata da coach Anastasi, nell’ultimo match sostituito dal vice vibonese Valentini, sono impressionanti, poiché sono a punteggio pieno anche nella Pool di Champions League. Per rendere l’idea, fin qui Perugia ha giocato e vinto tutte e 22 le gare ufficiali della stagione tra campionato, Supercoppa, Champions e Mondiale per Club. Nove successi sono arrivati per 3-0, 11 per 3-1 e 2 per 3-2, 66 sono i set vinti, solo 15 quelli concessi agli avversari; 2 i trofei già in bacheca in questa stagione, ovvero Supercoppa Italiana e Mondiale per club. Sulla carta per Siena non c’è scampo, anche quanto a precedenti: 3 successi su 3 per gli umbri, che i sono imposti all’andata in trasferta per 1-3.

Superlega 13a giornata: le altre partite di Volley maschile

Sfida d’alta quota tra Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena, tra cui attualmente c’è un solo punto di differenza in classifica, in favore dei gialloblù. Il derby emiliano potrebbe indicare la seconda forza della regular season, con entrambe le compagini che vengono da 3 successi di fila. Piacenza non potrà contare probabilmente su Riccardo Lucarelli, infortunatosi durante la sfida contro Verona. Considerando tutte le competizioni, entrambe le formazioni hanno perso solo 2 volte negli ultimi 11 incontri, ragion per cui si prospetta una sfida equilibrata giocata da giocatori in salute atletica e mentale. All’andata, vittoria casalinga per Modena con il punteggio di 3-1: considerate le competizioni nazionali, si è trattato del 7° derby su 10 vinto da Modena contro Piacenza. Considerate OVER SET o OVER PUNTI TOTALI in una partita che potrebbe essere combattuta anche questa volta.

La Prisma Taranto, penultima con 9 punti e reduce da 3 sconfitte di fila, ospita la top Volley Cisterna che è tornata alla vittoria battendo Milano nell’ultimo turno e salendo al 7° posto a quota 18 punti. Gli ospiti partono dunque con i favori del pronostico, dopo aver centrato nel match di andata il 3° successo di fila contro questo avversario, il 4° in 6 confronti.

Chiude il menu di giornata la sfida tra Itas Trentino-WithU Verona, derby dell’Adige a cui le formazioni arrivano rispettivamente con il 4° e il 6° posto con 22 e 19 punti. all’andata, secondo successo di fila per gli Scaligeri, che hanno ottenuto la quarta affermazione contro Trento negli ultimi 10 incroci ufficiali considerando tutte le competizioni tra i confini italici.

Serie A1 Femminile: programma 13a giornata e quote antepost

Ecco il programma del campionato di volley femminile e a seguire le quote antepost aggiornate per la vittoria dei campionati di pallavolo maschile e femminile in Italia.

