Pronostici Final Four Coppa Italia 2023. Nel fine settimana si giocano le fasi finali della coppa nazionale di pallavolo italiana. Perugia è la grande favorita, vediamo programma completo, quote e consigli per le scommesse.

Pronostici Final Four Coppa Italia 2023: Perugia grande favorita

Prende il via sabato la Final Four di Coppa Italia di volley che si disputerà presso il Palazzetto dello Sport di Roma Eur. L’evento è in programma tra sabato 25 e domenica 26 febbraio e vedrà impegnate Perugia, Piacenza, Milano e Trento. Curiosamente, si tratta delle stesse quattro squadre che si sono contese il trofeo nella passata stagione.

La favorita per la vittoria finale di questa Final Four di Coppa Italia è la Sir Safety Perugia, che ha già vinto con largo anticipo la regular season con 59 punti, 20 vittorie su 20 gare, 60 set conquistati e solo 11 concessi agli avversari. In questa stagione i Block Devils hanno già messo in bacheca due titoli, ovvero la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club, ma hanno davvero la grande chance di portarsi a casa tutto.

Trento è attualmente terza in classifica con 38 punti, ad una sola lunghezza da Modena, ragion per cui partirà con i crismi della principale antagonista. Piacenza e Milano, invece, sono rispettivamente sesta e ottava con 31 e 27 punti, ovvero tra le compagini che accederanno alla seconda fase della stagione.

Pronostici Final Four Coppa Italia 2023: programma tv e quote

Il programma della Final Four Coppa Italia prende il via domani, sabato 25 febbraio con il match tra Sir Safety Perugia, capolista in campionato a punteggio pieno, contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza con inizio alle 15:30. Alle 18:00 il programma prosegue con Itas Trentino contro Allianz Milano: entrambe le gare saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su Rai Sport e in streaming su Volleyball World TV.

Le vincenti delle due semifinali giocheranno la finale domenica 26 febbraio alle 16:00 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2 e in streaming su Volleyball World TV.

Vediamo le migliori quote antepost per la vittoria finale della competizione con Perugia che domina.

