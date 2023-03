Pronostici Volley playoff Superlega. La stagione di pallavolo italiana arriva alle fasi calde dei playoffs di Superlega. Vediamo programma, quote ed analisi sulle partite in programma nel weekend. Si gioca anche la 23a giornata di Serie A1 Femminile.

Pronostici Volley playoff Superlega: inizia la seconda fase

Si passa alla seconda fase della stagione di Superlega, con le prime otto classificate nella regular season che accedono ai play off scudetto. La novità nel regolamento di questa stagione è che i quarti di finale si giocheranno al meglio delle 5 gare, così come era già previsto per semifinali e finali.

Le quattro squadre che risulteranno eliminate al primo turno dei playoff scudetto, assieme alla vincente del girone preliminare ad andata e ritorno che vede impegnate le squadre dal 9° all’11° posto di Regular Season (Top Volley Cisterna, Pallavolo Padova e Gioiella Prisma Taranto) disputeranno a loro volta i playoff per il 5° posto.

A quel punto, le cinque squadre comporranno un unico girone di sola andata, cui seguiranno semifinali e finali, che si giocheranno in gara secca sul campo delle squadre meglio classificate. La vincente, accederà alla Challenge Cup 2023/2024.

Pronostici Volley playoff Superlega: Classifica finale, Programma e Quote

Superlega Volley: classifica finale regular season

Sir Safety Perugia 65

Itas Trentino 44

Valsa Group Modena 40

Lube Civitanova 38

WithU Verona 37

Gas Sales Piacenza 34

Vero Volley Monza 33

Allianz Milano 30

Top Volley Cisterna 26

Pallavolo Padova 18

Gioiella Prisma Taranto 16

Emma Villas Siena 15

Playoff scudetto 2022-2023: gli accoppiamenti

Sir Safety Conad Perugia – Allianz Milano

Itas Trentino – Vero Volley Monza

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Cucine Lube Civitanova – WithU Verona

Vediamo le quote antepost per la vincente di pallavolo maschile dove è sempre Perugia a dominare, con Trentino prima avversaria, ma molto staccata.

Serie A1 Pallavolo Femminile: la 23a giornata

In campo anche la Serie A1 Femminile con la 23a giornata del campionato di pallavolo dove al momento domina Conegliano secondo le quote antepost di Snai che vi riportiamo di seguito al programma delle sfide del 18 e 19 marzo 2023.

