Pronostici Volley Superlega 3a giornata Playoffs. Mercoledì sera si è giocata gara-2 dei playoff scudetto di Superlega, il massimo campionato maschile di pallavolo. Vediamo tutti gli aggiornamenti e quello che ci aspetta nel weekend con la 3a giornata. In campo anche la Serie A1 di Pallavolo femminile.

Pronostici Volley Superlega 3a giornata Playoffs: Risultati Gara 2

Dopo 23 vittorie consecutive in campionato tra regular season e gara-1 dei quarti playoff, cade la Sir Safety Susa Perugia, che perde in casa dell’Allianz Milano per 3-2.

Rischiano clamorosamente di uscire subito i campioni d’Italia della Lube Civitanova che, dopo aver ceduto in gara-1 nel proprio palazzetto, perdono anche la seconda sfida in trasferta contro la WithU Verona. In vantaggio di 2-1, i marchigiani perdono il quarto set e poi cedono al tie-break.

Tutto come da copione tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena, con la formazione di coach Giani avanti per 2-0 nella serie dopo il secondo successo per 3-2 in trasferta.

Pareggio nella serie (1-1) tra Vero Volley Monza e Itas Trentino, con i brianzoli che vendicano il ko di gara-1 vincendo per 3-1. Dopo i primi due set vinti dai padroni di casa, Trento si desta nel terzo parziale, ma crolla letteralmente nel quarto al termine di una gara che sostanzialmente non è mai stata in discussione.

Pronostici Volley Superlega 3a giornata Playoffs: Programma e quote gara 3

Programma completo gara 3

Itas Trentino-Vero Volley Monza sab 25/3 ore 20.30

Sir Safety Susa Perugia-Allianz Milano dom 26/3 ore 17.00

Valsa Group Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza dom 26/3 ore 17.00

Cucine Lube Civitanova-WithU Verona dom 26/3 ore 18.00

Vediamo anche la top-3 delle quote antepost per la vittoria finale col comparatore. Sempre Perugia dominante davanti a Trento. Modena scavalca Piacenza come terza forza.

Pallavolo Femmnile: 24a giornata di Serie A1

Si gioca anche la 24° giornata del campionato di volley femminile, la Serie A1. Vediamo il programma e a seguire le quote antepost Snai che vedono sempre Conegliano davanti a tutte.

