Pronostici Volley Superlega gara 4 Playoffs. Vediamo i risultati di gara 3, con nessuna serie che si è conclusa col cosiddetto sweep, quindi si continuerà con tutti i match ancora in campo nel fine settimana, quando torna anche la Serie A1 di pallavolo femminile con la 25a giornata di campionato.

Pronostici Volley Superlega gara 4 Playoffs: Risultati Gara 3

L’Itas Trentino batte la Vero Volley Monza e si porta in vantaggio per 2-1 nella serie. Dopo il ko di gara-2 la formazione allenata da coach Lorenzetti mette in mostra un’ottima prestazione vincendo in rimonta dopo aver concesso il primo set ai ragazzi di Eccheli. Ora, Trento ha la possibilità di chiuderei i conti andando a prendersi il terzo e decisivo punto all’Arena di Monza.

Colpaccio della Gas Sales Bluenergy Piacenza, che nega lo sweep da 3-0 alla Valsa Group Modena, che aveva vinto entrambe le partite precedenti. Il prossimo derby emiliano si giocherà in casa di Piacenza, con la formazione di coach Bernardi che proverà il colpo del pareggio dopo aver ribattuto punto su punto contro i ragazzi di Giani, senza concedere alcun set. Modena arriverà all’appuntamento dopo aver giocato anche in Europa in settimana (mercoledì) con la finale di CEV Cup che potrebbe riportare dopo 15 anni un titolo continentale in una delle culle della pallavolo italiana.

Si porta sul 2-1 la Sir Safety Susa Perugia, che batte l’Allianz Milano per 3-1 in rimonta dopo aver ceduto il primo set. I Block Devils fanno una fatica immane a portare a casa il secondo set, che però mette la partita in discesa e gli uomini di Anastasi possono portarsi sul 2-1 nella serie. Domenica 2 aprile alle 18:00 gara-4 che si disputerà nel capoluogo meneghino, con gli umbri che proveranno a chiudere definitivamente i conti facendo fruttare la superiorità avuta durante tutta la regular season, infatti, come vedremo anche dopo, parliamo della formazione che rimane la grande favorita per il titolo finale.

Risorge la Cucine Lube Civitanova, che batte la WithU Verona in tre set faticando sostanzialmente solo nell’ultimo parziale (25-17, 25-22, 28-26). I campioni d’Italia sono sotto per 2-1 nella serie e nel prossimo match dovranno andare a giocarsi il punto del pareggio in casa degli Scaligeri, che invece potrebbero puntare sul pubblico amico per sovvertire il pronostico della vigilia, dopo aver vinto le prime due gare, eliminando una delle grandi corazzate del volley maschile.

Pronostici Volley Superlega gara 4 Playoffs: le partite di gara 4 e quote antepost

Ecco il programma che ci attende nel fine settimana per le gare 4 e a seguire la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale della Superlega di pallavolo maschile.

SABATO 1 APRILE

Ore 20.00 WithU Verona-Cucine Lube Civitanova

DOMENICA 2 APRILE

18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena (Diretta Raisport)

18.00 Allianz Milano-Sir Safety Susa Perugia

20.30 Vero Volley Monza-Itas Trentino

Pallavolo Femmnile: 25a giornata di Serie A1

Il mese di aprile inizia con la pallavolo femminile in campo per la 25a giornata di Serie A1. Queste sono le partite in programma, in pratica un turno in cui tutte le squadre della parte alta della classifica, sfidano le formazioni della parte bassa, quindi non ci dovrebbero essere troppi ribaltoni.

Siamo senza un vero big match, se escludiamo Scandicci-Bergamo. Le padroni di casa sono 2°, le bergamasche provano a tenersi stretto l’8° ed ultimo posto playoffs, ma sono in un momento difficile con 3 sconfitte nelle ultime 4.

