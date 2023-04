Pronostici Volley Superlega gara 5 Playoffs. Trentino è la prima qualificata alle semifinali del campionato di pallavolo maschile. Vediamo il resto del programma con le gare 5 di sabato, quando sarà in campo anche la Serie A1 di Volley Femminile con la 26a giornata.

Pronostici Volley Superlega gara 5 Playoffs: ultimi risultati

Trento espugna l’Arena di Monza ed è la prima semifinalista della Superlega di volley. La squadra guidata da Lorenzetti si è imposta 3-0, con i parziali di 22-25, 20-25, 19-25, chiudendo la serie sul 3-1. I trentini conquistano così la quindicesima semifinale della storia grazie alle grandi prove di Kaziyski e Michieletto.

Si complica, invece, la serie della Sir Safety Perugia, dominatrice incontrastata della regular season: a Milano l’Allianz ha la meglio per 3-2 (25-15, 19-25, 19-25, 28-26, 15-13) a sorpresa e si arriva così al 2-2 nella serie.

Anche Modena è costretta a gara-5 dopo essere stata letteralmente travolta dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza con un perentorio 3-0 (25-20, 25-21, 25-20). I canarini hanno giocato anche in settimana in Europa, riportando a Modena un titolo europeo che mancava da 155 anni, la CEV Cup, dopo una grande prova in trasferta, rimontando lo 0-3 dell’andata. Il fattore fatica potrebbe farsi sentire in questa gara 5 delicata.

Rimonta il doppio svantaggio nella serie la Cucine Lube Civitanova che si impone anche in gara-4 espugnando il Pala AGSM AIM di Verona con una rimonta in quattro set (25-20, 23-25, 26-28, 24-26). La serie contro i padroni di casa della WithU Verona è ora sul 2-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Volley Superlega gara 5 Playoffs: Programma e quote antepost

Programmazione gara-5

SABATO 8 APRILE

Sabato 8 aprile, Ore 18.00 Cucine Lube Civitanova – WithU Verona

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Sir Safety Susa Perugia- Allianz Milano

Serie A1 Femminile, il programma della 26a giornata

Sabato è in campo anche la pallavolo femminile con la 26° giornata di Serie A1 dove continua a dominare Conegliano sia in classifica con 69 punti (8 in più della prima inseguitrice, Scandicci) e anche nelle quote antepost.

Segui Betting Maniac: nuovo Sito, canali Telegram e profilo Instagram

Ami gli Sport USA? Segui tutti i canali di BETTING MANIAC per essere sempre aggiornato e per le migliori analisi e consigli per le scommesse.

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale FREE)

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale VIP, contattaci per info sui servizi e su come accedere)

SITO BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC