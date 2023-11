Pronostici Pallavolo 15 novembre 2023. Mercoledì andrà in scena, tutta in un giorno, la 5° giornata di Superlega. Turno infrasettimanale per il massimo campionato italiano di volley maschile. Abbiamo analizzato tutte le sfide, in particolare Milano-Trentino su cui si concentra la nostra free pick.

Pronostici Pallavolo 15 novembre 2023: le prime partite di mercoledì

La 5° giornata di Superlega di pallavolo maschile si gioca tutta mercoledì (ad eccezione della capolista Monza che ha vinto 3-1 sul campo di Verona nell’unico anticipo giocato la settimana scorsa) ed inizia alle ore 18:30 con Lube Civitanova-Saturnia Acicastello, con i padroni di casa nettamente favoriti per provare a riscattare il brutto 0-3 della scorsa giornata a Milano, mentre Acicastello è al penultimo posto con un record di 1-3.

Alle ore 20:30 dall’Allianz Cloud si gioca il big match tra Allianz Milano ed i campioni d’Italia dell’Itas Trentino. Entrambe, dopo una pesante sconfitta, si sono rifatte nel turno successivo: Trento ha battuto la ex capolista Piacenza mentre Milano ha superato i vice campioni d’Italia di Civitanova. Si preannuncia spettacolo con tanti duelli interessanti, primo fra tutti quello in regia tra Sbertoli e Porro. Le quote favoriscono nettamente gli ospiti @1.30 per la vittoria. Non la vediamo così scritta, occhio a OVER 178.5 PUNTI TOTALI @1.78.

Pronostici Pallavolo 15 novembre 2023: le altre partite

La Sir Susa Vim Perugia vuole prendersi il primo posto in classifica ma è attesa da una trasferta non semplice sul campo della Prisma Gioiella Taranto, unica formazione del campionato a non aver ancora conquistato un successo in campionato, che chiude la classifica con 2 soli punti ma che proprio per questo ha bisogno disperato di sbloccarsi offrendo una buona prova in casa.

A caccia di riscatto anche la Gas Sales Bluenergy Piacenza. La squadra di Anastasi, che ha subito due sconfitte pensanti nelle ultime tre partite disputate (0-3 in semifinale di Supercoppa con Civitanova e 1-3 a Trento sabato scorso), ancora priva di Romanò, ospita il Cisterna che arriva in Emilia con 4 punti conquistati nelle ultime due partite (vittoria 3-0 con Milano e sconfitta 3-2 nello scontro diretto di Padova).

Fattore campo da sfruttare a tutti i costi per la Valsa Group Modena che è ancora alla ricerca del primo successo pieno della stagione e ospita al PalaPanini un Padova carico per la vittoria di domenica scorsa contro Cisterna. Qualsiasi risultato che non sia un successo pieno per i modenese potrebbe aprire già la crisi in casa gialloblù.

