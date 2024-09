Tutto sulla stagione di pallavolo maschile italiana al via nel fine settimana. Andiamo a vedere il power ranking delle formazioni impegnate nella prossima Superlega, il programma e le quote antepost per la vittoria finale dove sono sempre Perugia e Trento a fare la parte del leone. Anteprima Volley Superlega 2024-25.

Al via il campionato di pallavolo maschile italiano

La Regular Season della Superlega Credem Banca inizierà il 29 settembre, con la stagione che terminerà il 2 marzo 2025, per una competizione che abbraccerà nel corso dei sei mesi anche la Del Monte Coppa Italia e la Del Monte Supercoppa. Nello specifico i quarti di finale della Coppa Italia saranno il 29 dicembre 2024, mentre le Final Four sono programmate per il 25 e 26 gennaio 2025. CLICCA QUI per il calendario completo nel sito ufficiale della Lega Pallavolo.

La Sir Safety Susa Perugia è ancora la squadra da battere e il team umbro, allenato da Angelo Lorenzetti, ha iniziato la stagione portando subito a casa il primo trofeo dell’anno, la Supercoppa italiana, battendo la rivale di sempre, Trento, in una finale tirata fino al 5° set, e proprio l’Itas Trentino, campione d’Europa in carica, sarà la grande rivale di Perugia anche in questa stagione. Ecco il programma dei match della prima giornata, in campo nel weekend del 28 e 29 settembre.

Superlega 2024-25: le favorite, Perugia e Trento

Perugia ha perso Leon, ma l’acquisto di Yuki Ishikawa, stella giapponese, rappresenta un colpo importante. Dalla squadra di Milano è arrivato anche Agustin Loser, che sostituirà Flavio al centro. Altri punti fermi della squadra sono Giannelli, Colaci, Russo, Plotnytskyi e Semeniuk, che garantiscono qualità ed esperienza.

Trento ha scelto di puntare sulla continuità, con un’unica grande novità: l’arrivo del centrale brasiliano Flavio Gualberto, al posto di Marko Podrascanin. Il resto della squadra, confermata in blocco, continua a essere una delle più solide della Superlega e di Europa (visto che è campione anche a livello continentale). Tra i nuovi innesti, spiccano il centrale rumeno Bartha, l’opposto Gabi Garcia (proveniente da Perugia) e lo schiacciatore Bristot dal vivaio dei giovani.

Superlega 2024-25: le contender in seconda fascia

Monza è una delle sorprese della scorsa stagione e cercherà di confermarsi anche nel 2024-25 anche se la squadra ha cambiato volto con le partenze di giocatori chiave come Galassi, Maar e Loeppky, ma ha inserito nomi di spicco come Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, veterani del volley italiano. Inoltre, il ritorno dell’azzurro Mosca e di giovani promettenti come Marttila e Lawani, aggiunge profondità al roster. Il brasiliano Cachopa resta il regista della squadra, e con i nuovi arrivi del tedesco Rohrs e del coreano Lee, Monza appare pronta a competere ad alti livelli.

Piacenza ha deciso di rinnovare profondamente il suo roster dopo una stagione deludente. Con l’arrivo di Uros Kovacevic e Stephen Maar, la squadra ha aggiunto due schiacciatori importanti, e ci sono anche i nuovi centrali Galassi e Gueye che portano sotto rete. In cabina di regia, Brizard resta il regista titolare, mentre in attacco, il giovane Alessandro Bovolenta sfiderà Francesco Romanò per il ruolo di opposto.

Civitanova è un’altra squadra in fase di ricostruzione che potrà però contendere le zone nobili della classifica. Dopo l’addio del tecnico Chicco Blengini e di giocatori chiave come De Cecco e Anzani, il nuovo allenatore Giampaolo Medei ha il compito di riorganizzare il gruppo con i nuovi arrivi del giovane palleggiatore Boninfante e dello schiacciatore Loeppky. Lagumdzija, confermato come opposto, guiderà l’attacco dei piacentini.

Superlega 2024-25: le squadre da centro classifica

Milano affronta un importante ricambio con le partenze di Ishikawa e Loser. Tuttavia, la squadra lombarda ha confermato Paolo Porro in cabina di regia e l’opposto Ferre Reggers, rivelazione della scorsa stagione. Il tecnico Piazza dovrà reinventare il reparto degli schiacciatori, con Kaziyski, Louati, il giovane Davide Gardini e il giapponese Otsuka che porteranno esperienza e freschezza. Al centro, Caneschi e Piano saranno affiancati dal promettente Schnitzer.

Modena riparte con il tecnico Alberto Giuliani dopo una stagione sotto le aspettative. Il ritorno di Luciano De Cecco è un innesto di qualità, e l’arrivo di Simone Anzani può garantire solidità al centro (se riuscirà a superare i problemi fisici). Il ruolo di opposto sarà coperto dall’austriaco Buchegger. Il giovane centrale Mati è una delle scommesse della stagione dei modenesi.

Verona si prepara con entusiasmo alla nuova stagione dopo aver ufficializzato l’arrivo del palleggiatore russo Konstantin Abaev, dell’opposto Jansen e del centrale Marco Vitelli. Con Mozic e Keita confermati, Verona sembra ben attrezzata per essere competitiva, e l’arrivo del ceco Chevalier aggiunge ulteriore qualità al gruppo veneto.

Superlega 2024-25: le ultime della classe

Anche la Prisma Taranto si prepara alla nuova stagione con tante novità. La squadra ha affidato la guida tecnica a Dante Boninfante, al debutto in Superlega. Tra i giocatori chiave, troviamo Lanza, Alletti e Rizzo, mentre la nuova diagonale sarà formata da Zimmermann e Gironi. Al centro, Roamy Alonso rappresenta una scommessa interessante, mentre il giovane canadese Hofer sarà uno dei protagonisti in posto 4. Tante novità che se dovessero funzionare, potrebbero dare vita ad una buona stagione per i tarantini, ma i dubbi e gli enigmi al via sono tanti, e partiamo mettendo la Prisma come prima squadra, ma dell’ultima fascia.

Kioene Padova continua a puntare sui giovani talenti. Il recupero di Tommaso Stefani, uno dei giocatori più promettenti, sarà cruciale per le ambizioni della squadra padovana, col libero Diez, secondo di Grebennikov nella Nazionale francese, sarà una garanzia in difesa anche se nel complesso la squadra sembra avere qualcosa in meno.

Infine, la Top Volley Cisterna e la neo-promossa Grottazzolina completano il quadro della Superlega. Cisterna ha puntato su una squadra giovane, con l’arrivo di Fanizza, Czerwinski e Rivas, mentre Grottazzolina ha messo insieme un mix di esperienza e freschezza, con Zhukousky in cabina di regia e Petkovic come opposto, ma non sarà facile centrare la salvezza.

Anteprima Volley Superlega 2024-25: le quote antepost

Ecco tutte le quote antepost per la vittoria finale del campionato italiano di pallavolo maschile.

