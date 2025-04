Trento ha dominato la semifinale contro Piacenza battuta con uno sweep da 3-0 mentre Civitanova da sotto 0-2 fa un incredibile ribaltone e passa 3-2 a gara 5 contro Perugia a cui aveva annullato anche un match point a gara 3. Anteprima Finale Trento-Civitanova per lo scudetto della Superlega 2024-2025 di volley.

Anteprima Finale Trento-Civitanova: le protagoniste per lo scudetto di Superlega

Andiamo a vedere l’anteprima della finale scudetto di pallavolo maschile, la Superlega 2024-2025 con protagoniste Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova in campo da domenica 27 aprile con gara 1 a Trento che avrà il vantaggio del fattore campo.

I Campioni d’Europa andranno a caccia del sesto tricolore, a due anni di distanza dall’ultima gioia. La Lube inseguirа l’ottavo sigillo, a tre stagioni dall’ultimo successo; gli uomini di coach Fabio Soli potrebbero partire leggermente favoriti nel pronostico, ma il sestetto di coach Giampaolo Medei ha dimostrato di non mollare mai e ha già conquistato la Coppa Italia.

E’ la quarta volta che le due formazioni si sfidano per il titolo tricolore. Nei precedenti, due vittorie per i marchigiani (2012 e 2017), mentre Trento ha avuto la meglio nel 2022, quando la Lube raggiunse la finale in maniera sorprendente. Sorprendente come quest’anno, dove in pochi avrebbero puntato su Civitanova finalista.

La Lube arriva da una semifinale maratona contro Perugia, vinta dopo cinque battaglie epiche. Eppure, nonostante l’inferioritа numerica e l’assenza di Fabio Balaso, sostituito con carattere da Francesco Bisotto, ha saputo rimontare da situazioni critiche come il 2-0 e 14-13 per gli umbri nel tie break decisivo.

Trento avrа il vantaggio del fattore campo e del riposo, avendo chiuso prima la propria serie. Gli incroci stagionali parlano di equilibrio: due vittorie casalinghe in regular season, un successo Itas nel Mondiale per Club e una vittoria Lube in Coppa Italia. Alessandro Michieletto, in grande forma, e l’ex Kamil Rychlicki potrebbero fare la differenza per Trento in una serie che si preannuncia tiratissima.

Guida TV Pallavolo: dove vedere la finale di Superlega maschile?

La finale scudetto di volley maschile incomincerа domenica 27 aprile (ore 18.30), gara-2 si disputerа giovedì 1° maggio (ore 18.15), mentre gara-3 è prevista domenica 4 maggio (ore 15.20). L’eventuale gara-4 si giocherebbe mercoledì 7 maggio (ore 20.30), mentre l’eventuale bella di spareggio andrebbe in scena domenica 11 maggio (ore 18.00).

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN:

Domenica 27 aprile

Ore 18.30 Gara-1, Trento vs Civitanova

Giovedì 1° maggio

Ore 18.15 Gara-2, Civitanova vs Trento

Domenica 4 maggio

Ore 15.20 Gara-3, Trento vs Civitanova

Mercoledì 7 maggio

Ore 20.30 Eventuale Gara-4, Civitanova vs Trento

Domenica 11 maggio

Ore 18.00 Eventuale Gara-5, Trento vs Civitanova

Quote Antepost: Trento favorita per lo scudetto di pallavolo maschile italiano

Vediamo le quote antepost per la vittoria finale dello scudetto di pallavolo maschile in Italia, la Superlega 2024-2025 con Trento nettamente favorita @1.50 mentre Civitanova si gioca @2.50.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.