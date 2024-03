Anteprima Playoffs Superlega 2024. Questo mercoledì 6 marzo inizia la post-season di pallavolo maschile con i primi match che siamo andati ad analizzare con programma completo, favoriti e quote, anche antepost, con Perugia sempre davanti a tutti per la conquista del titolo di volley maschile 2023-24.

Anteprima Playoffs Superlega 2024: Protagonisti e primi match

Mercoledì 6 marzo incominciano i playoff scudetto di volley maschile. Alle ore 20.30 si alzerà il sipario sulla post-season, con la disputa delle gara-1 dei quarti di finale. Si disputeranno quattro partite in contemporanea, le serie sono al meglio dei cinque incontri.

Trento si è imposta nella stagione regolare e ospiterà Modena: sfida da non sottovalutare per Alessandro Michieletto e compagni contro i Canarini, desiderosi di rivalsa dopo mesi particolarmente difficili.

Perugia riceverà la visita di Verona: avversario ostico per i Block Devils, che potrebbero soffrire più del previsto contro gli avversari che si presentano in un ottimo stato di forma.

Incrocio di lusso tra Piacenza e Milano: Lupi particolarmente agguerriti, ma i ragazzi di coach Andrea Anastasi si troveranno di fronte l’autentica mina vagante del torneo.

Civitanova vuole confermarsi tra le grandi, ma l’incubo di Monza è vivissimo dopo l’eliminazione rimediata ai quarti di finale della Coppa Italia.

Anteprima Playoffs Superlega 2024: Calendario completo gara 1 e guida TV

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi valide per i playoff di volley maschile. Trento-Modena sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play; tutti gli incontri saranno disponibili in diretta streaming su Volleyball World Tv.

CALENDARIO PLAYOFF – Mercoledì 6 marzo

20.30 Itas Trentino vs Valsa Group Modena D

iretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Mint Vero Volley Monza

Diretta streaming su Volleyball World Tv

20.30 Sir Susa Vim Perugia vs Rana Verona

Diretta streaming su Volleyball World Tv

20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Allianz Milano

Diretta streaming su Volleyball World Tv

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Playoffs Superliga pallavolo maschile

Vediamo le principali quote per i primi match in programma e a seguire le quote antepost per la vittoria finale dove c’è sempre Perugia davanti a tutti, con Trento prima avversaria e Piacenza con Civitanova ad agire da outsiders. Molto lontane tutte le altre, ad iniziare da Monza e Milano, seguite da Verona e da Modena che chiude la lavagna.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB