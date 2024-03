Pronostici Superlega Semifinali. Siamo arrivati alle semifinali del campionato di pallavolo maschile che inizieranno con le gare 1 da questo fine settimana e andranno avanti sino all’eventuale gara 5. Vediamo il programma completo e le analisi delle squadre, oltre agli aggiornamenti delle quote sul volley.

Pronostici Superlega Semifinali: Trento-Monza

Sono cominciati i playoffs di Serie A1 Femminile di cui abbiamo parlato qui, ma domenica 31 marzo, a Pasqua, si riprende anche con i playoffs si Superlega, il campionato di pallavolo maschile, arrivato alle semifinali.

Si inizierà con Trento-Monza, e si pensa subito alla sfida che ha regalato il posto nella finale di Coppa Italia alla Mint Monza che a Trieste, in semifinale, ha battuto a sorpresa la dominatrice Itas Trentino che ha chiuso al primo posto la regular season, ha dominato 3-0 nel primo turno di post-season contro Modena e, nel frattempo, ha conquistato anche la finale di Champions League.

I precedenti parlano chiaro: 31 sfide tra le due squadra, 4 successi per Monza e ben 27 per Trento che in casa non ha mai perso contro i brianzoli. Per Monza si tratta della seconda semifinale scudetto in tre anni ma mai la squadra di Eccheli ha affrontato Trento in semifinale, mentre per due volte è stata eliminata dall’Itas nei quarti di finale dei playoff.

Monza arriva però dall’esaltante vittoria nel quarto di finale contro Civitanova con il trionfo di gara5 e sarà da prendere con le pinze anche per Trento che hanno avuto piene settimane di impegni ravvicinatissimi, ma i trentini hanno potuto tirare il fiato per una decina di giorni avendo già eliminato Modena in tre partite, come detto prima. L’incognita riguarda la disponibilità o meno di Riccardo Sbertoli che è stato operato alla mano infortunata il 5 marzo scorso e il recupero è stato fissato in oltre un mese.

Probabili formazioni. Trento schiererà dunque Acquarone in regia, Rychlicki nel ruolo di opposto, i centrali Podrascanin e Kozamernik, le bande Michieletto e Lavia e Laurenzano libero. Eccheli risponderà con Fernando Cachopa in regia, l’opposto Szwarc, i centrali Di Martino e Galassi, le bande Maar e Takahashi con Gaggini libero.

Pronostici Superlega Semifinali: Perugia-Milano

Domenica 31 marzo alle 19.00 al PalaBarton, la Sir Susa Vim Perugia e l’Allianz Milano si sfidano nella seconda semifinale. Anche qui il precedente che preoccupa la squadra di Lorenzetti, favorita della vigilia, c’è visto che lo scorso anno i milanesi eliminavano clamorosamente la squadra umbra nei quarti di finale dei playoff, andandosi a prendere una splendida semifinale (oltre alla finale di Coppa Italia).

Perugia ha potuto preparare con calma la sfida di semifinale visto che ha eliminato in tre partite la Rana Verona, mentre Milano arriva dalla splendida vittoria in gara 5 a Piacenza, una serie che ha confermato la grande condizione ma anche l’alta qualità di gioco e la continuità di rendimento raggiunta dai ragazzi di Piazza che hanno grande potenziale.

La semifinale di Coppa Italia, quest’anno, ha premiato Perugia che arriva con grandi motivazioni a questa serie visto che gli umbri hanno la possibilità di fare l’en plein di titoli in Italia.

Probabili Formazioni. Perugia scenderà in campo con Giannelli in regia, Ben Tara opposto, i centrali Russo e Solè, le bande Semeniuk e Plotnytskyi e Colaci libero, mentre Milano risponderà con Porro in regia, l’opposto Reggers, i centrali Loser e Vitelli, le bande Ishikawa e Kaziyski, con Catania libero.

Programma completo Semifinali playoffs pallavolo maschile e quote

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Monza e Perugia-Milano, serie valide per le semifinali Scudetto della Superlega 2023-2024 di volley maschile.

La Rai deve ancora comunicare quali partite saranno trasmesse in chiaro e in diretta streaming su Rai Play (per quel che riguarda eventuali gara-4 e gara-5); mentre tutti gli incontri saranno visibili in streaming, previo abbonamento, su VBTV.

[1] Trento vs [5] Monza[2] Perugia vs [6] Milano

Gara-1: domenica 31 marzo

Ore 18.00 Trentino-Monza – Diretta TV su RaiSport HD

Ore 19.00 Perugia-Milano

Gara-2: mercoledì 3 aprile

Ore 20.30 Monza-Trentino – Diretta TV su RaiSport HD

Ore 20.30 Milano-Perugia

Gara-3: domenica 7 aprile

Ore 17.00 Trentino-Monza

Ore 18.00 Perugia-Milano – Diretta TV su RaiSport HD

Eventuale gara-4: giovedì 11 aprile

Eventuale gara-5: domenica 14 aprile

QUOTE ANTEPOST VITTORIA FINALE

Perugia @1.60

Trentino @2.50

Monza @15

Milano @30

