Anteprima Playoffs Pallavolo Serie A1. Mentre nel maschile la post-season è già iniziata da qualche settimana, e si stanno giocando le prime serie, il volley femminile inizia i suoi Playoffs Serie A1 solo dal 27 marzo. Definito il quadro completo, vediamo tutto quello che c’è da sapere per le scommesse con: date, programma completo, squadre, accoppiamenti e ovviamente le prime quote.

Anteprima Playoffs Pallavolo Serie A1: date e programma completo

Si è delineato il tabellone completo dei playoff scudetto di volley femminile. I quarti di finale della Serie A1 Femminile si giocheranno al meglio delle tre partite: passa il turno chi ne vince tre, si incomincerà il 27 marzo e si andrà avanti fino al 30 aprile. Serie rapidissima anche per le semifinali, sempre al meglio dei tre confronti: si parte il 7 aprile e si proseguirà fino al 14 aprile. La Finale Scudetto sarà al meglio dei cinque incontri: conquisterà il titolo chi si imporrà in tre match, nella serie previstra tra il 17 aprile e il 30 aprile.

Di seguito il calendario dettagliato e il tabellone dei playoff scudetto di volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su VBTV. Alcuni incontri di quarti e semifinali saranno trasmessi in diretta tv su RaiSportHD e/o Sky, tutte le gare di finale saranno visibili in diretta tv sui canali Rai e Sky.

CALENDARIO PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY FEMMINILE

QUARTI DI FINALE

Gara-1: mercoledì 27 marzo

Gara-2: sabato 30 e domenica 31 marzo

Eventuale gara-3: mercoledì 3 aprile

SEMIFINALI

Gara-1: domenica 7 aprile

Gara-2: mercoledì 10 aprile

Eventuale gara-3: domenica 14 aprile

FINALE

Gara-1: mercoledì 17 aprile

Gara-2: sabato 20 aprile

Gara-3: mercoledì 24 aprile

Eventuale gara-4: sabato 27 aprile

Eventuale gara-5: martedì 30 aprile

Il finale di stagione di Pallavolo Serie A1 Femminile

Vediamo come si è conclusa la Regular Season di Serie A1 Femminile. Conegliano ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (22-25; 25-20; 25-20; 25-19) e conserva la propria imbattibilità stagionale. Le Campionesse d’Italia, fresche di qualificazione alla finale della Champions League, chiudono così la stagione regolare al primo posto con 26 vittorie in altrettante partite disputate, 75 punti sui 78 a disposizione, 78-14 il conto set. IMPRESSIONANTE.

La lotta per il secondo posto tra Scandicci e Milano si è risolta in favore delle toscane. La formazione lombarda era probabilmente affaticata dalla battaglia di mercoledì sera contro il Fenerbahce Istanbul valsa la qualificazione all’atto conclusivo della Champions League e ha perso sul campo di Vallefoglia con un netto 3-0 (27-25; 25-19; 25-22), non riuscendo così a provare un tentativo di sorpasso nei confronti delle toscane.

Scandicci ha battuto Bergamo per 3-2 (21-25; 22-25; 25-19; 25-17; 15-9) per un clamoroso sorpasso all’ultimo in zona retrocessione. Bergamo ha vinto i primi due set contro Scandicci e ha messo pressione a Cuneo, che si è trovata sotto per 1-2 sul campo di Firenze e poi ha perso l’incontro: le orobiche hanno così operato il sorpasso e si sono salvate, mentre le piemontesi fanno un salto indietro di categoria.

Tre squadre sono arrivate a pari punti (37) e pari vittorie (12): a decidere le posizioni tra la sesta e l’ottava è stato così il quoziente set. Pinerolo sesta (50-54), Vallefoglia settima (45-49), Roma ottava (48-57).

Anteprima Playoffs Pallavolo Serie A1: i primi accoppiamenti ai quarti di finale

I quarti di finale della lotta per il titolo saranno i seguenti: Conegliano-Roma, Novara-Chieri, Scandicci-Vallefoglia, Milano-Pinerolo. Cuneo e Trento fanno un salto indietro di categoria.

Conegliano ha chiuso il campionato da imbattuta e da prima testa di serie incrocerà Roma, ottava. Le Campionesse d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico contro le capitoline.

Scandicci si presenta come seconda forza: Ekaterina Antropova e compagne incroceranno Vallefoglia, settima in regular season ma sempre ostica da affrontare.

Milano ha terminato in terza posizione, ma il testa a testa contro Pinerolo appare ampiamente alla portata di Paola Egonu e compagne. Le meneghine, però avranno eventualmente lo svantaggio del campo in caso della probabile semifinale contro Scandicci.

Un derby piemontese caratterizzerà invece l’ultimo quarto di finale: testa a testa sempre vibrante tra Novara e Chieri, chi vince si regalerà la semifinale probabilmente contro Conegliano.

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY FEMMINILE

[1] Conegliano vs [8] Roma

[4] Novara vs [5] Chieri

[2] Scandicci vs [7] Vallefoglia

[3] Milano vs [6] Pinerolo

Anteprima Playoffs Pallavolo Serie A1: tutte le quote

Vediamo tutte le quote antepost per la vittoria finale dove spicca Conegliano @1.60 grande favorita per la vittoria finale. Monza @3.50 prima avversaria ma staccata, così come Scandicci @5 mentre con Novara si sale @20 volte la posta.

