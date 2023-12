Pronostici Pallavolo 29-30 dicembre 2023. In Italia si continua a giocare a volley, ma questo weekend è in campo solo il campionato di pallavolo maschile con la 12° giornata di Superlega, che è anche la prima di ritorno.

Pronostici Pallavolo 29-30 dicembre 2023: anticipo del venerdì

La 12° giornata di Superlega, primo turno del girone di ritorno del campionato di pallavolo maschile e ultima giornata dell’anno solare 2023, inizia con l’anticipo di venerdì, una sfida tra due squadre che sono uscite vincentia dall’ultimo turno di Santo Stefano, la Rana Verona che ha sconfitto in rimonta Civitanova andandosi a conquistare il posto nei quarti di finale di Coppa Italia e la Gioiella Prisma Taranto che ha vinto 3-1 lo spareggio salvezza con Catania.

Le quote favoriscono i padroni di casa sotto @1.20 per la vittoria su AdmiralBet mentre su Marathonbet troviamo la vittoria ospite @4.90 volte la posta. Da valutare anche Under 173.5 punti totali in quota @1.85 su Sisal.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Pallavolo 29-30 dicembre 2023: le sfide di sabato

Tutte le altre partite di questo turno si giocano sabato 30 dicembre, in contemporanea alle ore 18:00. Partiamo da Monza dove si affrontano due squadre uscite sconfitte dal boxing day, divise da un solo punto in classifica e che si ritroveranno nello stesso posto per la prima sfida del 2024 che mette in palio un posto in semifinale di Coppa Italia. La Mint Monza che arriva dalla sconfitta di Cisterna che non le ha impedito di conquistare il quarto posto al termine del girone di andata e la Lube Civitanova che ha fallito il sorpasso ai danni del brianzoli, subendo la rimonta e la sconfitta al tie break sul proprio campo contro Verona. Qui, al contrario dell’anticipo del venerdì, segnaliamo Over 183.5 punti totali @1.89 su Unibet.

L’altro match clou della giornata si gioca al Mediolanum Forum di Assago e vede di fronte Allianz Milano-Valsa Group Modena. I milanesi hanno preparato al meglio questo appuntamento andando ad espugnare martedì il campo di Perugia secondo in classifica, mentre la Valsa Group arriva a questo match dopo la brutta sconfitta interna contro Piacenza che ha fatto scendere i modenesi al settimo posto.

La Sir Susa Vim Perugia proverà a risollevarsi sul campo del fanalino di coda Farmitalia Catania, in un match dal pronostico scontato ma che qualche insidia la nasconde per la squadra di Lorenzetti che arriva dalla battuta d’arresto casalinga con Milano.

I campioni d’inverno dell’Itas Trentino, invece, proveranno ad alimentare la loro fuga ospitando Cisterna che arriva dal successo rigenerante contro Monza.

Completa il quadro delle sfide della prima di ritorno la partita che si disputa sul campo di Padova che vede impegnati i padroni di casa a caccia di preziosi punti salvezza e una Gas Sales Bluenergy Piacenza che ha allungato al terzo posto, avvicinandosi minacciosamente a Perugia, grazie al convincente successo di Modena martedì scorso.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB