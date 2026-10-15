La grande stagione di volley maschile inizia anche in Italia; nel weekend del 17 e 18 ottobre inizia la Superlega 2026-2027 di pallavolo, vediamo la situazione al via con le favorite, le quote antepost per uno scudetto che dovrebbe essere combattuto e con molto equilibrio, i consigli per le scommesse e la prima giornata in questa Anteprima Superlega 26-27.

Anteprima Superlega 26-27: le squadre al via e il power ranking

Vediamo subito il nostro power ranking al via della stagione 2026-2027 di Superlega, dalle squadre favorite, alle possibili sorprese fino alle formazioni di rincalzo che dovranno lottare per non retrocedere nel campionato di pallavolo maschile al via dal weekend del 17-18 ottobre 2026.

La Sir Susa Scai Perugia resta la favorita principale, forte di uno scudetto conquistato chiudendo senza sconfitte i playoff della scorsa stagione. Angelo Lorenzetti conserva l’asse formato da Simone Giannelli, Kamil Semeniuk, Oleh Plotnytskyi, Agustin Loser e Sebastian Solé, ma inserisce una novità pesante nella diagonale: Ferre Reggers prende il posto di Wassim Ben Tara e porta un attacco potente. Giovanni Sanguinetti amplia le soluzioni al centro, mentre Mathis Henno aggiunge un’alternativa sulle bande. Gli addii di Massimo Colaci e Yuki Ishikawa rendono particolarmente importante la costruzione degli equilibri in seconda linea.

La principale avversaria degli umbri, secondo noi, è la Rana Verona che si presenta forse il potenziale più immediato per mettere sotto pressione Perugia. La squadra di Fabio Soli, reduce dalla conquista della Coppa Italia, mantiene la regia di Micah Christenson e due attaccanti capaci di cambiare una partita come Noumory Keita e Rok Mozic. L’arrivo di Paul Buchegger al posto di Darlan modifica le caratteristiche dell’attacco, ma lascia alla formazione veneta una diagonale competitiva. Simone Anzani offre esperienza e lettura a muro, Leonardo Scanferla rafforza la seconda linea, mentre Francesco Sani garantisce un’ulteriore soluzione in banda. Verona ha armi importanti nel servizio e nell’attacco: per avvicinarsi allo scudetto dovrà accompagnarle con una ricezione stabile e una gestione più continua degli scambi.

Al terzo posto vediamo l’Itas Trento che può contare su un rinforzo che va oltre il mercato: il recupero al 100% di Daniele Lavia e Alessandro Michieletto cambia il peso dell’Itas nella corsa allo scudetto. Marcelo Mendez ritrova così la coppia di schiacciatori sulla quale poggiano buona parte degli equilibri in ricezione e delle soluzioni offensive. Con Riccardo Sbertoli in regia, Theo Faure opposto e Gabriele Laurenzano libero, Trento torna a disporre del proprio nucleo principale al completo, aggiungendo Aleksandar Nedeljkovic al centro e nuove alternative come Elia Bossi, Federico Roberti e Adriano Cavalcante.

Tra le contender anche la Cucine Lube Civitanova che riparte dalla finale scudetto, ma cambia profondamente la regia con l’arrivo di Simeon Nikolov. Il suo inserimento accanto al fratello Aleksandar è uno dei motivi di maggiore interesse della stagione: il nuovo palleggiatore offre fisicità a rete e possibilità di accelerare il gioco, ma dovrà costruire rapidamente l’intesa con gli attaccanti. Giampaolo Medei conserva Mattia Bottolo, Eric Loeppky e Fabio Balaso, aggiunge Davide Gardini sulle bande e rinnova il centro con Alberto Polo, Jackson Howe e Antonin Klimes. La Lube ha un potenziale elevato, ma anche automatismi da ricostruire e siamo curiosi di capire come inizierà la stagione la squadra marchigiana e quale sarà il suo vero potenziale. Noi al via la mettiamo dietro ai tre top-team.

Al quinto posto si colloca la Valsa Group Modena, candidata a ridurre le distanze dal gruppo di testa. Lorenzo Tubertini trova un organico nel quale Thomas Jaeschke aggiunge esperienza sulle bande accanto a Luca Porro e Arthur Bento, mentre Roberto Russo e Gabriele Di Martino rafforzano il centro insieme a Pardo Mati. La regia di Amir Tizi-Oualou e l’attacco di Nik Mujanovic sono due passaggi centrali del progetto. La Valsa Group dispone di più soluzioni per distribuire il peso offensivo, ma dovrà trovare continuità nella diagonale e una buona tenuta contro le battute delle squadre migliori. La presenza di Luke Perry rappresenta un riferimento importante nella costruzione di questo equilibrio.

Anche Gas Sales Piacenza ha le caratteristiche per inserirsi nella lotta per le semifinali , pur partendo con una squadra da assestare dopo cambiamenti significativi. Dante Boninfante conserva Paolo Porro, Alessandro Bovolenta, Gianluca Galassi e Domenico Pace, ma deve compensare le partenze di Robertlandy Simon ed Efe Mandiraci. Cooper Robinson, José Miguel Gutierrez e Nikola Brboric offrono alternative in banda, mentre Merrick McHenry porta nuove caratteristiche al centro. La crescita di Bovolenta e la qualità dell’intesa con Porro possono alzare il livello della Gas Sales.

Allianz Milano è invece una delle formazioni più difficili da collocare alla vigilia. Gli addii di Roberto Piazza, Fernando Kreling e Reggers cambiano guida tecnica e diagonale, affidate ora a Guillermo Falasca e alle soluzioni rappresentate da Santiago Orduna, Simone Porro e Basil Dermaux. Il colpo Simon conserva una presenza di grande peso al centro, mentre Recine, Otsuka, Rotty e Tatarov permettono di scegliere fra caratteristiche diverse sulle bande. L’Allianz può essere un’avversaria scomoda ma che vediamo fuori dalla top-5.

La lotta per gli ultimi posti nei playoff coinvolge squadre con progetti differenti. Vero Volley Monza scommette sulla crescita di Andrew Rowan, Diego Frascio e Zhasmin Velichkov, affiancandoli all’esperienza di Thomas Beretta, Jacopo Massari e Nicola Pesaresi. Cisterna Volley combina invece il contributo di Filippo Lanza e Daniele Mazzone con le prospettive di Giulio Magalini, Noa Duflos-Rossi e Tommaso Barotto; Shikun Peng e Filippo Federici aggiungono risorse fra rete e seconda linea.

Pallavolo Padova e Acqua Sant’Anna Cuneo dovranno costruire soprattutto stabilità. La formazione veneta rinnova molti interpreti e cerca riferimenti nella regia di Arshia Behnezhad, nell’attacco di Amir Mohammad Golzadeh e nel contributo di Mattia Orioli, Alessandro Bristot e Francesco D’Amico. Cuneo affida esperienza e organizzazione a Manuel Coscione e Domenico Cavaccini, con Leandro Mosca a rafforzare il centro e Poriya Hossein Khanzadeh ed Ethan Champlin fra le soluzioni di banda.

Infine la neopromossa Tinet Prata di Pordenone si presenta con un organico che conserva riferimenti come Alessio Alberini, Nicolò Katalan e Jernej Terpin, inserendo Kirill Klets, Wout D’Heer e Jacopo Larizza. L’ultimo innesto è Nooa Marttila, schiacciatore finlandese reduce dal bronzo agli Europei 2026, arrivato dopo la separazione da Efe Bayram. Simone Di Tommaso dispone così di un’ulteriore alternativa in un reparto che comprende anche Lukas Bergmann.

Le date chiave della stagione i Superlega 2026-2027

L’attesa degli appassionati di pallavolo sta per concludersi: sabato 17 ottobre scatta la stagione italiana maschile e vediamo le date chiave da segnare in rosso sul calendario per tutti gli scommettitori e tifosi del volley.

Stagione regolare SuperLega

Dal 17 ottobre 2026 al 28 febbraio 2027

Supercoppa – A Parma

Semifinali sabato 14 novembre 2026: Perugia-Trento e Verona-Civitanova

Finale: domenica 15 novembre 2026

Quarti di Coppa Italia

Mercoledì 30 dicembre 2026

Final Four Coppa Italia

6-7 febbraio 2027

Play-off scudetto

Dal 7 marzo all’11 maggio 2027 (eventuale gara-5 finale)

Play-out

Dal 14 marzo 2027

Quote Antepost: grande equilibrio per lo scudetto di pallavolo maschile

Il campionato di volley maschile vede un grande equilibrio nelle lavagne delle quote antepost per lo scudetto di Superlega 2026-2027. Partono in pole le due formazioni che si sono divise – equamente – gli ultimi quattro scudetti, Perugia, campione in carica e in pole a 2,35 su Betflag e Goldbet, con Trento primo inseguitore a 3,50. Due squadre che hanno puntato sulla continuità, mentre ha cambiato qualcosa in più Civitanova, tre finale perse in questa serie vincente di Perugia e Trento, data campione a 4,50, che punta sulla reunion dei fratelli Nikolov.

Più staccata a 11,00 Modena, club più titolato di Italia ma a secco da 10 anni, con Verona, trascinata dalla stella Keita, data a 16,00. Resistono tra gli outsider in quota anche Piacenza (21,00) e Milano (36,00).

Superlega 1° giornata: il programma del 17-18 ottobre 2026

Il programma completo della 1ª giornata della SuperLega Credem Banca 2026/2027 prevede il debutto stagionale del massimo campionato di volley maschile tra sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026. Ecco il programma e la guida TV per seguire i primi match di pallavolo maschile in Italia.

Si inizia sabato, subito con un big match tra la #2 e la #4 forza del campionato al via secondo il nostro power ranking, ovvero Verona-Civitanova, match da 50-50 anche secondo le quote che danno le due formazioni alla pari. Il fattore campo e un gruppo più consolidato ci fanno puntare sulla VITTORIA VERONA @1.87 su Civitanova che rimane un top-team e una formazione piena di talento, ma che ha cambiato molto e nelle prime giornate potrebbe non avere ancora gli automatismi al 100%.

Domenica il resto delle partite, al via alle ore 17:00 con Padova-Piacenza con gli ospiti nettamente favoriti, così come Cisterna-Milano alle ore 18:00 quando si giocherà pure Cuneo-Perugia, con i campioni in carica che iniziano la nuova stagione in trasferta da nettamente favoriti con quota sotto @1.10; in campo anche Pordenone-Monza con i padroni di casa che debuttano nella massima serie con una quota fino @2.25 per la vittoria non impossibile contro i brianzoli.

A chiudere il turno alle ore 19:00 un altro match molto interessante, Modena-Trentino. Solo un paio di posizioni del Ranking dividono le due formazioni con Trento avanti, ma i bookmakers sono nettamente dalla parte degli ospiti offerti @1.35 mentre i Canarini padroni di casa arrivano fino @3 volte la posta per la vittoria.

Sabato 17 ottobre 2026

Ore 18:00 | Rana Verona – Cucine Lube Civitanova (Diretta Rai Sport e VBTV)

Domenica 18 ottobre 2026

Ore 17:00 | Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza (Diretta VBTV)

Ore 18:00 | Valsa Group Modena – Itas Trentino (Diretta VBTV)

Ore 18:00 | Cisterna Volley – Allianz Milano (Diretta VBTV)

Ore 18:00 | Acqua Sant’Anna Cuneo – Sir Susa Scai Perugia (Diretta VBTV)

Ore 18:00 | Tinet Prata di Pordenone – Vero Volley Monza (Diretta VBTV)

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.