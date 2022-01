Pronostici Volley: Superlega si torna in campo con recuperi e 24a giornata

Superlega Volley Giornata 24, Dopo il rinvio della Final Four di Coppa Italia ad inizio marzo, nel weekend la Superlega di pallavolo maschile tornerà in campo per disputare la 24a giornata

Prima anche un recupero in programma mercoledì, Piacenza-Lube Civitanova con coach Blengini che dovrebbe fare a meno per infortunio di Simone Anzani. L’obiettivo è quello di centrare l’undicesima vittoria e agguantare il secondo posto in classifica attualmente detenuto da Modena. Piacenza, reduce dalla vittoria di Vibo Valentia che ha interrotto una striscia di due sconfitte negative, occupa il 5° posto e già all’andata ha battuto i marchigiani.

Superlega Volley Giornata 24: le partite di sabato

Sono sei le gare in programma nel weekend. Si parte sabato alle 15:00 con l’anticipo Trento-Ravenna, con la squadra emiliana fanalino di coda che non ha ancora vinto una partita in questa stagione.

Si prosegue alle 18:00 con Verona-Padova, una gara che ha una valenza elevatissima per entrambe le compagini: gli Scaligeri devono allontanarsi dalla zona calda della classifica e provare ad avvicinarsi alla top 8, mentre Padova è già in zona playoff, ma deve guardarsi dal ritorno di ben tre inseguitrici. All’andata, decima vittoria dei patavini nel derby veneto, ma Verona vanta un successo in più (11) nel totale dei 21 precedenti.

Alle 20:30, invece, al Palalido andrà in scena un match dagli altissimi contenuti tecnici e agonistici tra Milano, 3 vittorie consecutive, e Modena. I ragazzi di coach Giani, attuale seconda forza del campionato, sono reduci da 10 vittorie di fila in Superlega, ma hanno perso contro Piacenza in Coppa Italia, non riuscendo a centrare le Final Four. All’andata, seconda vittoria di fila degli emiliani, che hanno interrotto una serie positiva di Milano negli scontri diretti di 3 vittorie consecutive.

Superlega Volley Giornata 24: le partite di domenica

Il turno prosegue domenica alle 15:30 con Cisterna-Taranto, una sorta di spareggio tra le due formazioni che inseguono l’ultima posizione valida per accedere ai playoff. Non è un periodo di buona forma per entrambe: i laziali hanno perso 4 delle ultime 5 gare di Superlega, mentre nello stesso parziale i pugliesi hanno vinto 2 volte (3 sconfitte). Sono solo 3 i precedenti (incluso quello dell’andata vinto da Taranto per 3-1): i pugliesi sono in vantaggio con due successi a uno.

Alle 18:00 si giocano in contemporanea le restanti due gare di Superlega. Secondo impegno nel giro di quattro giorni per la Lube Civitanova che affronta nel 24° turno Monza, che attualmente tallona i cugini meneghini con un solo punto di distacco. I brianzoli sono reduci dalla vittoria su Taranto per 3-2, che ha interrotto una serie negativa di due sconfitte (3 nelle precedenti 4 uscite).

Impegno ravvicinato anche per Piacenza che, dopo la sfida con i campioni d’Italia, fa visita alla capolista Perugia, che il 2 gennaio è incappata nella seconda sconfitta stagionale (13 vittorie) in casa di Trento. All’andata, nona vittoria consecutiva per gli umbri contro gli emiliani, la cui ultima affermazione contro Perugia risale al match di Coppa Italia del gennaio 2017. Di seguito, la classifica provvisoria, tenendo conto che per via dell’emergenza Covid ci sono diverse gare da recuperare.

Superlega Volley Giornata 24: Quote antepost sulla pallavolo maschile

Superlega A1 Maschile 2021/2022

Perugia 2,00

Modena 3,50

Civitanova 4,50

Trentino 7,50

Piacenza 25

Milano 33

Monza 50

Cisterna 250

Padova 250

Taranto 500

Vibo Valentia 500

Verona 500

Ravenna 1.000

Pallavolo Femminile, le quote antepost sulla Serie A1 di volley

Volley Serie A1 Femminile 2021/2022

Conegliano 1,20

Novara 7,50

Monza 10

Scandicci 15

Busto Arsizio 25

Chieri 100

Firenze 100

Perugia 150

Cuneo 200

Roma 250

Vallefoglia 250

Bergamo 250

Trentino 250

Casalmaggiore 250

