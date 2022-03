Pronostici Volley: Superlega 25a giornata al via giovedì con Piacenza-Verona

Superlega Volley Giornata 25 al via già da giovedì con l’anticipo Piacenza-Verona e si continuerà per tutto il fine settimana con Verona-Lube al sabato (recupero 17a giornata, ancora in campo i veronesi) e il resto dei match in campo domenica.

Anticipo del giovedì e recupero Verona-Lube Civitanova

L’antipasto della 12a giornata di ritorno della regular season della Superlega Volley Maschile vede di fronte questa sera al PalaBanca Gas Sales Bluenergy Piacenza-Verona Volley.

L’anticipo è stato decretato per poter inserire sabato il recupero tra la stessa Verona e i campioni d’Italia della Lube Civitanova all’AGSM Forum. Attualmente gli emiliani sono settimi e vengono dalla sconfitta rimediata contro Perugia sabato scorso all’Unipol Arena nella semifinale di Coppa Italia.

Gli ospiti, invece, sono ottavi e devono fare risultato per non perdere il treno dei playoff scudetto dopo aver vinto in trasferta contro Ravenna al PalaCosta. Si tratta del settimo faccia a faccia tra le due compagini (4-2 il conteggio dei precedenti) con la Gas Sales che si presenterà con quattro ex veronesi nel roster, ovvero Caneschi, Cester, Holt e Stern.

Superlega Volley Giornata 25: le prime partite di domenica

Domenica alle 16:00 i fari saranno puntati invece sulla sfida tra Monza e la capolista Perugia, che guarda tutti dall’alto della classifica con 61 punti frutto di 20 vittorie (2 sole sconfitte).

I brianzoli sono comunque sesti in graduatoria con 31 punti, ma non scendono in campo dal 19 febbraio, ovvero dalla sconfitta casalinga contro Vibo, prima della quale erano arrivate 3 vittorie consecutive. All’andata, vittoria per 3-1 degli umbri, che hanno conquistato contro Monza il 4° successo consecutivo dopo due sconfitte di fila.

Alle 17:00, invece, sfida tra Taranto-Modena, secondo impegno nel giro di pochi giorni per la formazione di coach Giani, che ha ribadito nei giorni scorsi di credere fermamente allo scudetto. Il quarto posto nella regular season è consolidato e c’è anche la possibilità di agguantare le due piazze superiori.

Ovviamente Taranto venderà cara la pelle, anche per riscattare le 4 sconfitte subite negli ultimi 5 turni: con 23 punti i pugliesi possono dirsi tutt’altro che al riparo dalla zona retrocessione. Sono solo 3 i precedenti, incluso il match dell’andata, e si sono conclusi tutti con le vittorie di Modena.

In contemporanea, la già retrocessa Ravenna ospita Cisterna, a caccia di punti playoff dopo la sconfitta contro Civitanova, arrivata dopo 2 successi consecutivi. I laziali, ovviamente, devono però guardarsi anche alle spalle, poiché la zona retrocessione è a sole 3 lunghezze.

Superlega Volley Giornata 25: le ultime sfide del 13 marzo

Sfida interessantissima, invece, quella tre Trentino-Powervolley Milano. Trento occupa attualmente la terza posizione con 51 punti, ex aequo con i campioni d’Italia, mentre i meneghini sono quinti con 37 punti.

Entrambe le formazioni vengono da un buon periodo di forma, considerato che i padroni di casa hanno vinto 4 match di fila, mentre gli ospiti nello stesso parziale hanno vinto 3 volte e perso una.

Il match, tra l’altro, arriva a pochi giorni dalla semifinale di Coppa Italia vinta da Trento su Milano prima della sconfitta della squadra trentina in finale contro Perugia. Si è trattato del secondo successo consecutivo per i trentini contro i lombardi, dopo l’unica vittoria di Milano negli ultimi 11 precedenti.

Sarà una gara decisiva per la salvezza quella che vedrà di fronte Kioene Padova-Tonno Callipo Vibo Valentia. Attualmente le due compagini sono rispettivamente penultima e terzultima con 21 e 22 punti. I veneti sono reduci da 5 sconfitte consecutive, mentre i calabresi hanno perso le ultime 2 dopo aver vinto 2 volte nei precedenti 3 turni.

All’andata, vittoria dei vibonesi per 3-2 nel palazzetto amico, mentre nei precedenti a Padova, i padroni di casa si sono imposti 4 volte nelle ultime 5 partite, dopo aver perso tutte e 3 le precedenti.

