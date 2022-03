Pronostici Volley: Superlega 26a giornata col big match Perugia-Lube Civitanova

Superlega Volley Giornata 26, arriva il big match del campionato di pallavolo maschile, Perugia-Lube Civitanova. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per le scommesse sul fine settimana di volley in Italia.

Superlega Volley Giornata 26: Vibo Valentia-Piacenza, Modena-Padova

Nell’ultimo turno di regular season per il massimo campionato di volley italiano riposa Ravenna, che è già retrocessa in A2 con soli 2 punti in carniere dopo 24 gare giocate. Proverà a salvarsi all’ultimo respiro la Tonno Callipo Vibo Valentia che ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I calabresi devono vincere e sperare in risultati favorevoli dai match che vedono impegnate Padova e Verona, di scena rispettivamente contro Modena in trasferta e in casa contro Monza. I vibonesi di coach Baldovin vengono da 3 sconfitte di fila, mentre gli ospiti hanno vinto gli ultimi due match consecutivi blindando la partecipazione ai playoff. All’andata, vittoria della Gas Sales nel palazzetto amico, il 9° successo di fila negli ultimi 10 precedenti.

Il risultato di Vibo Valentia, dicevamo, è direttamente connesso a quello di Modena, dove si affronteranno la Leo Shoes Perkinelmer e la Kioene Padova. Il match non cambierebbe la classifica degli emiliani, ormai sicuri del quarto posto e impossibilitati a raggiungere la terza piazza, mentre i veneti devono appunto guardarsi le spalle dai calabresi, battuti nell’ultimo turno per 3-1 tra le mura amiche. La sconfitta rimediata a Taranto potrebbe però portare Giani e i suoi a spingere sull’acceleratore per prepararsi meglio ai playoff, dove sono già sicuri di affrontare Milano nel primo turno. All’andata, vittoria netta di Modena, che ha ottenuto il 4° successo di fila contro Padova, l’8° negli ultimi 10 precedenti.

Superlega Volley Giornata 26: Verona-Monza, Cisterna-Trentino e Milano-Taranto

Deve vincere per non rischiare anche Verona, che ospita la Vero Volley Monza: i brianzoli, ormai sicuri del 7° posto, sembrano aver già mollato (2 sconfitte di fila), ragion per cui gli scaligeri potrebbero approfittarne per blindare la salvezza dopo aver perso anch’essi le ultime 2 gare (4 sconfitte negli ultimi 5 turni). All’andata, vittoria di Monza per 3-2 nel proprio fortino, 5° successo negli ultimi 6 precedenti tra le due squadre.

La sfida tra Top Volley Cisterna-Itas Trentino mette in palio punti decisivi per entrambe le formazioni. I laziali sono al momento ottavi con un solo punto di vantaggio su Taranto, mentre gli uomini di Lorenzetti sono sicuri del 3° posto, ma al contempo ad una sola lunghezza dal 2° posto occupato attualmente dalla Lube, che però deve giocare una gara in più rispetto ai trentini. Nessuna vittoria per Cisterna negli ultimi 15 precedenti, una sola negli ultimi 20. Chi sia favorito è fin troppo evidente.

Taranto, dunque, dovrà sperare in Trento, ma al contempo dovrà trovare una vittoria in casa della Powervolley Milano, che con 38 punti è ormai sicura del 5° posto e non ha alcuna possibilità di agguantare la piazza antistante. Insomma, i meneghini dovrebbero già essere appagati, anche se nell’ultimo turno hanno reso la vita difficilissima proprio a Trento, perdendo dopo 2 affermazioni di fila. All’andata l’unico precedente tra i due team, con vittoria esterna di Milano per 3-2.

Superlega Volley Giornata 26: big match Perugia-Lube Civitanova

Chiude il programma il big match tra la capolista Sir Safety Perugia e i campioni d’Italia della Lube Civitanova. Tra i due team ci sono al momento 10 punti di differenza in favore degli umbri, anche se probabilmente non c’è tutto questo divario tecnico tra i roster. Si affrontano dunque due tra le più accreditate pretendenti alla vittoria del titolo, con Perugia che vince ininterrottamente da 15 gare di fila, considerando tutte le competizioni.

Gli umbri hanno anche conquistato nei giorni scorsi la qualificazione alle semifinali di Champions League (contro Trento), mentre la Lube ha salutato la competizione dopo la seconda sconfitta contro i polacchi dello Jastrzebski Wegiel. All’andata, vittoria in trasferta per Perugia, che ha messo in chiaro una cosa: quest’anno vuole portare a casa quel tricolore che la Lube ha conquistato proprio ai loro danni vincendo la serie finale per 3-1 nella scorsa stagione.

Quote Antepost del campionato di pallavolo maschile

Superlega A1 Maschile 2021/2022

Perugia 1,65

Civitanova 4,50

Modena 5,50

Trentino 5,50

Milano 33

Monza 50

Piacenza 50

Padova 500

Taranto 500

Vibo Valentia 500

Verona 500

Cisterna 500

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata.