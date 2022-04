Pronostici Volley Superlega Semifinali, si inizia mercoledì 13 aprile con due interessanti sfide: Perugia-Modena e Civitanova-Trento. Vediamo analisi, quote, statistiche, consigli per le scommesse e il calendario completo di questo turno del massimo campionato della pallavolo maschile italiana.

Pronostici Volley Superlega Semifinali: si inizia con Perugia-Modena

Mercoledì sera appuntamento al PalaBarton per il primo round tra Perugia Sir Safety Conad-Leo Shoes PerkinElmer Modena. Le due squadre hanno concluso la regular season rispettivamente al 1° e al 4° posto, con gli umbri che nei quarti di finale hanno superato senza tanti problemi Cisterna in due gare. Pochi problemi anche per gli emiliani, che nel turno precedente si sono sbarazzati di Milano chiudendo la pratica già in gara 2.

Al di là della classifica della stagione regolare, si prospetta una sfida equilibrata perché dopo un grande mercato estivo, Modena ha impiegato un po’ di tempo in più per carburare, ma ha raggiunto un livello importante negli ultimi mesi. Perugia arriva all’appuntamento con un trofeo già in bacheca, ovvero la Coppa Italia, da favorita anche in campionato ma rimane la delusione per l’eliminazione dalla Champions League per mano di Trento in Semifinale.

In questa stagione, le due squadre si sono già affrontate ovviamente due volte in regular season, con una vittoria per parte nelle rispettive sfide in trasferta. Negli ultimi 10 precedenti, considerando campionato, Supercoppa e Champions, il bilancio pende nettamente dalla parte di Perugia con 7 vittorie contro 3.

Pronostici Volley Superlega Semifinali: Civitanova-Trento, nuovo scontro ad un passo dalla finale

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino. I ragazzi di coach Lorenzetti, dopo aver chiuso la regular season al 3° posto, hanno avuto bisogno di gara 3 per superare Piacenza ai quarti di finale. Coach Blengini e i suoi, invece, dopo aver chiuso la stagione regolare al 2° posto hanno battuto Monza in due partite.

Sarà la quarta volta nella storia che le due squadre si affrontano nel penultimo atto del campionato. Nel 2010 ad imporsi fu Itas Diatec Trentino, mentre nel 2019 a passare il turno furono i marchigiani, poi vincitori in finale contro Perugia. Nella passata stagione, ancora un passaggio del turno per Civitanova, che ha poi vinto il titolo in finale contro Perugia.

Nella regular season, una vittoria per parte con Trento e Civitanova che si sono assicurate le rispettive sfide casalinghe, mentre nel totale di precedenti (84) il bilancio è di 36 vittorie per i trentini e 48 dei marchigiani (159 set vinti contro 185).

Pronostici Volley Superlega Semifinali: calendario completo

Superlega Volley: il programma delle semifinali con diretta TV

GARA-1

13.04. 20.30 Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes PerkinElmer Modena – Diretta Volleyballworld.tv

14.04. 20:30 Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino – Diretta Volleyballworld.tv e Rai Sport

GARA-2

17.04. 18.00 Leo Shoes PerkinElmer Modena-Sir Safety Conad Perugia – Diretta Volleyballworld.tv e Rai Sport

18.04. 18.00 Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova – Diretta Volleyballworld.tv

GARA-3

20.04. 20.30 Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes PerkinElmer Modena – Diretta Volleyballworld.tv e Rai Sport

21.04 20.30 Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino – Diretta Volleyballworld.tv

EVENTUALE GARA-4 (domenica 24 aprile ore 18.00)

Leo Shoes PerkinElmer Modena-Sir Safety Conad Perugia – Diretta Volleyballworld.tv

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova – Diretta Volleyballworld.tv

EVENTUALE GARA-5 (mercoledì 27 aprile ore 20.30)

Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes PerkinElmer Modena – Diretta Volleyballworld.tv

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino – Diretta Volleyballworld.tv

Le quote antepost sulla Pallavolo italiana

Superlega A1 Maschile 2021/2022

Perugia 1,50

Civitanova 4,50

Modena 6,50

Trentino 7,50

