Pronostici Pallavolo Perugia-Civitanova, siamo arrivati all’atto finale della stagione 2022 di Superlega Volley Maschile. Saranno Sir Safety Conad Perugia e Cucine Lube Civitanova a sfidarsi per il titolo, vediamo calendario completo, quote e consigli per le scommesse.

Pronostici Pallavolo Perugia-Civitanova: come arrivano le due squadre alla finale

Perugia ha avuto la meglio su Modena per 3-1 al PalaBarton (19-25, 25-20, 27-25, 25-15) in una serie arrivata fino a gara 5. La Leo Shoes allenata da coach Giani era riuscita ad aggiudicarsi il primo set, ma ha dovuto subire il ritorno degli umbri, che hanno faticato soprattutto nel terzo set, ma poi nel quarto hanno spinto a tavoletta sull’acceleratore chiudendo la gara ed eliminando Modena.

È terminato 3-2 il match del PalaCivitanova tra i campioni d’Italia in carica della Lube Civitanova e Trento. È stata una vera e propria girandola di emozioni con i trentini molto bravi a spuntarla nel primo set ribattendo punto a punto. Nel secondo il ritorno di Zaytsev e soci, che però devono cedere di nuovo nel terzo parziale, prima di martellare letteralmente l’avversario nel quarto set e conquistando il successo infine ad un tie break caratterizzato da tanti errori da una parte e dall’altra. Quando la palla scotta, però, vince chi ha i giocatori con maggiori attributi e stavolta il campo ha dato ragione a Civitanova. È la quinta volta nella storia dei playoff che una squadra riesce a rimontare uno svantaggio di 0-2. Per Trento, invece, la delusione di aver sfiorato la quarta finale stagionale.

Pronostici Pallavolo Perugia-Civitanova: statistiche e scommesse

Sarà la quarta finale scudetto consecutiva tra Perugia e Civitanova, dicevamo. I Block Devils si sono imposti nel 2018, mentre i cucinieri hanno conquistato le ultime due edizioni, ovvero quella del 2019 e del 2021 (edizione 2020 non assegnata).

Gli umbri cercheranno di conquistare il secondo scudetto della loro storia, mentre Civitanova di titoli nazionali ne ha già in bacheca 6. La sfida si svolgerà al meglio delle cinque partite, con Perugia che avrà il vantaggio di giocare gara 1, 3 e l’eventuale 5 in casa, al PalaBarton, per aver concluso la regular season al primo posto in classifica. I rossoneri di coach Nikola Grbic punteranno principalmente su Wilfredo Leon, Matt Anderson, Simone Giannelli e Kamil Rychlicki, mentre Gianlorenzo Blengini potrà contare su elementi del calibro di Ivan Zaytsev, Robertlandy Simon, Yant Herrera, Gabi Garcia e Luciano De Cecco.

Nelle due gare di regular season di quest’anno, doppia vittoria di Perugia, che si è imposta nel match di andata per 3-1 in trasferta, rifilando poi a Blengini e i suoi un netto 3-0 nel palazzetto amico. Negli ultimi 10 precedenti di Superlega, Civitanova è in vantaggio per 6-4. Difficile fare un pronostico, dunque, perché se Perugia ha rifilato ben 10 punti di distacco agli avversari nella regular season (una vera e propria corsa a tappe), i playoff si confermano una torneo a parte, nel quale vince chi arriva meglio al momento clou della stagione e con maggiori energie fisiche e mentali. Si affronteranno due roster di primissimo livello, che sulla carta si equivalgono e che per giunta hanno in panchina due coach molto navigati nonostante siano ancora giovani.

Programma completo della finale di Superlega

Tutte le gare della finale scudetto tra Perugia e Civitanova saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su Rai Sport. In streaming, invece, appuntamento tramite la piattaforma Raiplay, accessibile da browser web o con le apposite app della TV di stato, e quella di Volleyball World Tv.

DOMENICA 1 MAGGIO

18.00 Gara-1: Perugia vs Civitanova

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO

20.30 Gara-2: Civitanova vs Perugia

DOMENICA 8 MAGGIO

18.00 Gara-3: Perugia vs Civitanova

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO

20.30 Eventuale Gara-4: Civitanova vs Perugia

DOMENICA 15 MAGGIO

18.00 Eventuale Gara-5: Perugia vs Civitanova

Tutte le quote sulla Pallavolo italiana e Serie A1 Volley Femminile

Vediamo le quote antepost di SNAI sulla finale maschile e di seguito anche le quote della Serie A1 Pallavolo Femminile a sua volta arrivata al capitolo finale tra Conegliano-Monza.

Quote TaT Gara 1 Finale Superlega Pallavolo Maschile

Perugia – Civitanova 1,37 2,85

Vincente Superlega A1 Maschile 2021/2022

Perugia 1,35

Civitanova 3,00

Vincente A1 Femminile 2021/2022

Conegliano 1,17

Monza 4,75

