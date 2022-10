Superlega 2a giornata, vediamo le sfide del fine settimana per il secondo turno del campionato italiano di pallavolo maschile.

Superlega 2a giornata: le partite di sabato

Sabato torna in campo la Superlega Volley, il massimo campionato italiano di pallavolo maschile. Il 2° turno di Superlega si apre subito con il derby tra Vero Volley Monza-Allianz Milano. Entrambe le compagini sono uscite sconfitte dai rispettivi match del primo turno contro Perugia in trasferta e Cisterna in casa. I precedenti della passata stagione si sono conclusi con una vittoria a testa, in entrambi i casi da squadra in trasferta.

Il programma prosegue alle 20:30 con la WithU Verona che ospita l’Itas Trentino per il 43° derby dell’Adige. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria per 3-2 in casa di Piacenza, mentre Trento si è imposta per 3-1 in casa contro Siena. Nei 42 precedenti, di cui 23 giocati a Trento e 19 a Verona, il bilancio è a vantaggio dei trentini per 18-12. L’ultimo confronto, giocato proprio in casa degli scaligeri, ha visto uscire dal campo vincitori proprio i veronesi, che però negli ultimi 5 precedenti interni sono in svantaggio (2-3).

Superlega 2a giornata: le partite di domenica

Domenica il programma prosegue con il match delle 16:00 tra Top Volley Cisterna-Prisma Taranto. I padroni di casa hanno debuttato con una vittoria importante a Milano, mentre i pugliesi hanno perso senza appelli per 0-3 tra le mura amiche contro i campioni d’Italia della Lube Civitanova. La bilancia pende dunque dalla parte della formazione di coach Soli, che ha vinto entrambi i precedenti della passata stagione (3 successi in 5 incroci con i tarantini).

Alle 18:00 Emma Villas Volley Siena-Sir Safety Umbria Volley Perugia. I toscani hanno riassaporato la massima serie perdendo a Trento nel primo turno, mentre gli umbri, una delle favorite per la vittoria finale, non ha avuto problemi a sbarazzarsi di Monza. Gli ultimi due precedenti in Superlega risalgono alla stagione 2018-2019: in quell’occasione doppia affermazione di Perugia.

Alle 20:30 si chiude con un doppio impegno. I campioni in carica della Lube Civitanova ospitano la Pallavolo Padova in un match che inevitabilmente pende dalla parte dei padroni di casa, anche se i veneti nella prima giornata hanno sorpreso tutti battendo, nel proprio palazzetto, Modena per 3-2. Anche i precedenti condannano i patavini, visto che i marchigiani li battono ininterrottamente da 18 gare di fila.

Cercherà riscatto, infine, Modena, che ospita la Gas Sales Bluenergy con l’obiettivo appunto di cancellare il ko dell’esordio. Sarà una sfida particolare per due ex: il biancorosso Yoandy Leal, infatti ,torna per la prima volta a Modena da avversario dopo l’esperienza della passata stagione; dall’altra parte della rete ci sarà Adis Lagumdzija, la scorsa stagione a Piacenza. Curiosamente, in entrambi i precedenti in casa di Modena dello scorso anno (uno in campionato e l’altro in Coppa Italia) gli uomini di Giani sono usciti sconfitti.

