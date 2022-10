Superlega 3a giornata, vediamo le sfide in programma questo fine settimana per il nuovo turno del campionato di pallavolo maschile in Italia. Il big match da non perdere è senza dubbio Lube Civitanova-Modena. Ecco i nostri consigli per le scommesse sul Volley Maschile.

Superlega 3a giornata: le prime partite in programma

Il weekend della Superlega di volley si apre con la sfida tra Sir Safety Susa Perugia-WithU Verona Volley. Entrambe le formazioni hanno vinto le prime due partite, anche se Perugia vanta due punti in più dal momento che i veneti hanno ottenuto due successi per 3-2. I veronesi vanno a caccia della prima vittoria dopo 13 sconfitte di fila inflittegli da Perugia (solo 2 successi negli ultimi 15 incroci).

Domenica alle 15:30, invece, si affrontano Emma Villas Aubay Siena-Allianz Milano. I meneghini, dopo il ko all’esordio contro Cisterna, si sono rifatti nel secondo turno battendo al tie break Monza nel derby lombardo. Sono 2 al momento i punti in classifica per Milano, che è ottava in classifica, mentre Siena è undicesima e ferma al palo, avendo perso le prime due partite contro due formazioni accreditate per la vittoria finale, ovvero Trento in trasferta e Perugia in casa.

Big Match: Lube Civitanova-Modena

Il big match di giornata è sicuramente la gara tra i campioni d’Italia della Lube Civitanova e Modena all’Eurosuole Forum. La gara andrà in scena alle ore 18:00 e sarà trasmessa anche in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport. Si affrontano due formazioni che attualmente hanno 4 punti in classifica, con i campioni d’Italia alla ricerca di un pronto riscatto dopo il tie break perso nel turno precedente contro Padova, mentre all’esordio era arrivato il successo in casa di Taranto.

I ragazzi di Andrea Giani, dopo aver perso anche loro all’esordio contro Padova (2-3), si sono rifatti nella seconda gara battendo Piacenza per 3-1. Coach Blengini sta cercando di fare anche gruppo fuori dal campo in attesa di ritrovare Marlon Yant al 100%. L’ultimo precedente tra le due formazioni ha visto uscire dal campo vincitrice la formazione di Modena dopo ben 6 vittorie per la Lube.

Superlega 3a giornata: le altre sfide di domenica

In contemporanea cl big match nelle Marche, si gioca la sfida tra Prisma Taranto Volley-Vero Volley Monza. I rossoblù pugliesi vanno a caccia dei primi punti in campionato dopo aver perso l’esordio in casa contro la Lube Civitanova e in trasferta a Cisterna. Al PalaMazzola, però, arriverà una compagine brianzola che è altrettanto a secco di punti e che ha perso fin dalla prima giornata il regista Kreling Cachopa. L’ex di turno sarà Gabriele Di Martino, centrale rossoblù dal 2020 al 2022.

Alle 20:30 il programma si chiude con due sfide in contemporanea. A Latina si affrontano le due rivelazioni di questo inizio di campionato, ovvero la Top Volley Cisterna che ha 6 punti e la Pallavolo Padova, che ha due punti in meno. I laziali non hanno mai battuto i veneti negli ultimi 6 scontri diretti e puntano ad invertire la rotta approfittando del fattore campo.

L’ultimo match è quello tra Piacenza (un solo punto fin qui) e Trento (4). La sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport ed è un classico del campionato italiano di pallavolo. Sono infatti 65 i precedenti con 38 partite di regular season, 23 nei Play Off Scudetto, 2 in Coppa Italia e 2 in CEV Cup. Il bilancio è favorevole al club trentino per 46-19 e, da quando Piacenza è tornata in Superlega, gli emiliani hanno vinto una sola volta negli ultimi 11 precedenti.

Mondiali Volley Femminile: solo la finalina per le azzurre

L’Italia deve mettersi subito alle spalle la sconfitta nella semifinale dei Mondiali femminili rimediata contro il Brasile. Sabato le azzurre saranno impegnate nella finalina per il terzo posto contro gli Stati Uniti, sconfitti nel penultimo atto dalla Serbia. Per la selezione di Davide Mazzanti subito un’occasione di riscatto: i betting analyst di Snai vedono infatti il successo italiano @1,50, mentre la nazionale a stelle e strisce è vista sul podio @2,45.

Azzurre avanti anche per la conquista del primo set, in quota @1,60 contro @2,15 delle avversarie. Per quanto riguarda il risultato esatto, invece, in pole c’è il 3-1 in favore dell’Italia @3,85, seguito dal 3-0 @3,90. Un successo al tiebreak, invece, paga @5 volte la posta.

Per la finalissima Brasile-Serbia, le killer delle azzurre, le brasiliane, sono quotate @2 mentre la vittoria dell’oro per le serbe è l’opzione favorita @1.72.

