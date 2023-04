Pronostici Volley Superlega semifinali. Perugia e Modena eliminate a sorpresa nel primo turno dei playoffs del campionato di pallavolo maschile in Italia. Vediamo il programma completo, le migliori quote e i consigli per le scommesse sul Volley.

Pronostici Volley Superlega semifinali: Perugia e Modena eliminate a sorpresa

I quarti di finale della Superlega di volley si chiudono con una doppia sorpresa in gara-5. La dominatrice della regular season, la Sir Safety Perugia, che non aveva mai perso fino ai playoff, viene eliminata, davanti al proprio pubblico, dall’Allianz Milano, che compie un’impresa storica battendo la squadra umbra 3-1. Non succedeva dal 2004 che la prima testa di serie venisse sconfitta dalla numero otto.

Nell’altro match di Pasquetta la Gas Sales Bluenergy Piacenza completa una rimonta pazzesca da 0-2 nella serie (e 0-2 anche in gara-5) superando a sorpresa al PalaPanini la Valsa Group Modena.

Negli altri due quarti di finale, Trento aveva chiuso in gara-4 la serie contro Monza e affronterà Piacenza nella riedizione della finale di Coppa Italia vinta in tre set dagli emiliani, mentre i campioni in carica della Lube Civitanova avevano completato la rimonta perfetta su Verona in gara-5 chiudendo la serie con un netto 3-0. Civitanova si ripete approda così alla sua diciannovesima semifinale Scudetto, la settima consecutiva, la tredicesima negli ultimi 14 playoff scudetto. Nel prossimo turno, però, non ci sarà l’attesa supersfida contro Perugia perché l’avversario sarà l’Allianz Milano contro cui i marchigiani avranno anche il vantaggio del fattore campo.

Pronostici Volley Superlega semifinali: Programma completo

GARA-1

Giovedi 13 aprile

Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano

Itas Trentino-Gas Sale Bluenergy Piacenza

GARA-2

Domenica 16 aprile

Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova

Gas Sale Bluenergy Piacenza-Itas Trentino

GARA-3

Mercoledì 19 aprile

Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano

Itas Trentino-Gas Sale Bluenergy Piacenza

EVENTUALE GARA-4

Sabato 22 aprile

Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova

Gas Sale Bluenergy Piacenza-Itas Trentino

EVENTUALE GARA-5

Martedì 25 aprile

Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano

Itas Trentino-Gas Sale Bluenergy Piacenza

Quote antepost campionato di pallavolo maschile

Comparazione delle migliori quote sul Volley maschile nel mercato italiano.

