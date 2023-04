Pronostici Volley: Trento-Civitanova la finale della stagione 2022-23 Superlega di pallavolo maschile

Pronostici Volley Finale Trento-Civitanova. Sarà Trento-Civitanova la finale scudetto della SuperLega 2022/2023 al via dal primo maggio con gara 1. Vediamo gli ultimi risultati con spunti per le scommesse e il programma completo della serie finale.

Risultati delle semifinali

Civitanova-Milano gara 5. La sfida decisiva tra Civitanova e Milano si gioca in un Eurosuole Forum sold out da giorni. I padroni di casa partono forte e portano a casa il primo set. Nel secondo set la musica non cambia, con Civitanova che fa il primo strappo sul 12-9 e poi porta a casa il set. Nel terzo set torna in partita Milano con un Ishikawa che sale in cattedra (7 e 75% in attacco): i lombardi mantengono dall’inizio alla fine il controllo del parziale, resistendo alla rimonta dei biancorossi. Quarto parziale con la Lube spinge subito sull’acceleratore guadagnando il 19-15, ma Milano non molla con il solito Ishikawa e così, come accaduto nel primo set, si arriva punto a punto. Alla fine è Nikolov mettere a terra gli ultimi due punti che mandano in finale i campioni in carica.

Trento-Piacenza, anche in questo caso arrivate fino alla decisiva gara 5. Dopo un primo set tutto piacentino, dal secondo sono i padroni di casa a salire in cattedra grazie ai tascinatori Marko Podrascanin e Matey Kaziyski. Tornato in parità il conto set, il terzo parziale conferma la sfida molto equilibrata, prima dello strappo di Trento che allunga sul 22-13 e chiude il set per 25-17. Stessa cosa nel 4° set che inizia molto equilibrato ma poi i trentini prendono il largo sul 20-16 e chiudono la contesa volando per la 9° volta nella loro storia in finale di Superlega.

Pronostici Volley Finale Trento-Civitanova: programma completo

Vediamo il programma completo della finale tra Trento-Civitanova, al via dal 1 maggio con gara 1 dalla BLM Group Arena di Trento. I trentini potranno contare sul vantaggio dl fattore campo nella serie in virtù di un piazzamento migliore nella regular season rispetto agli avversari marchigiani.

È la sesta finale scudetto consecutiva per il club del patron Fabio Giulianelli, la Lube Civitanova che centra il traguardo nell’anno della rivoluzione e del ringiovanimento della rosa. Per Trento si tratta della nona finale scudetto della propria storia (finora quattro vinte ed altrettante perse) garantendosi anche la partecipazione alla prossima Champions League.

GARA-1 LUNEDÌ 1 MAGGIO ore 18:15

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

GARA-2 GIOVEDÌ 4 MAGGIO ore 20:30

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

GARA-3 DOMENICA 7 MAGGIO (Orario da definire)

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

EVENTUALE GARA-4 MERCOLEDÌ 10 MAGGIO ore 18:00

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

EVENTUALE GARA-5 DOMENICA 14 MAGGIO ore 21:05

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

