Pronostici Volley Nations League 2024. Dopo il torneo femminile è tempo di Nations League di pallavolo maschile. Vediamo programma completo, quote antepost, il cammino e le avversarie dell’Italia nella competizione al via dal 21 maggio.

Pronostici Volley Nations League 2024: il percorso e le sfide degli azzurri

Questa settimana inizia la Volley Nations League 2024 e si tratta di un trofeo più importante che mai visto che pesa sul pass olimpico di Parigi 2024. La squadra di Fefè De Giorgi è attesa a Rio De Janeiro (Brasile) da quattro partite insidiose ad iniziare dal primo match. L’Italia farà infatti il proprio debutto nella giornata di mercoledì 22 maggio (ore 22.30 italiane) contro la Germania. Un impegno subito da non sottovalutare.

Dopo un giorno di riposo gli azzurri torneranno in campo venerdì 24 maggio alle 22.30 per incrociare il sempre pericoloso Iran e il giorno successivo (alle 19.00) per la sfida da prendere con le pinze contro il Giappone. Chiusura con il super match domenica alle 15.00 contro i padroni di casa del Brasile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima settimana della nazionale azzurra per quel che riguarda la Nations League 2024 di volley maschile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV.

Mercoledì 22 maggio

Ore 22.30 Italia vs Germania (Rio de Janeiro)

Venerdì 24 maggio

Ore 22.30 Italia vs Iran (Rio de Janeiro)

Sabato 25 maggio

Ore 19.00 Italia vs Giappone (Rio de Janeiro)

Domenica 26 maggio

Ore 15.00 Italia vs Brasile (Rio de Janeiro)

Pronostici Volley Nations League 2024: quote antepost, Polonia favorita

Solo la Polonia @5 davanti all’Italia @6 nelle quote antepost per la vittoria finale della Nations League 2024 di pallavolo maschile, ma attenzione anche a USA @7, Francia @8 e i padroni di casa del Brasile @9. In doppia cifra troviamo il Giappone ad aprire @10 volte la posta.

