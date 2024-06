Final Eight Nations League volley 2024. Dal 27 al 30 giugno si gioca la fase finale con i quarti della competizione di pallavolo maschile che si gioca a Lodz e proprio la Polonia padrona di casa è la grande favorita dalle quote antepost per la vittoria finale, una lavagna chiusa dall’Italia ultima, a pochi giorni dalla grande affermazione delle ragazze. Vediamo il programma completo e anche la guida tv.

Final Eight Nations League volley 2024: quarti di finale

La Final Eight della Nations League di volley maschile andrà in scena a Lodz (Polonia) dal 27 al 30 giugno. Il prestigioso torneo internazionale è arrivato alla fase eliminazione diretta, a cui parteciperanno le prime otto classificate della fase preliminare.

Pochi giorni fa grande felicità per le azzurre della pallavolo femminile che con Velasco rinascono e vincono subito la Nations League battendo il Giappone. Si tratta di una grande impresa, in primis del ct Velasco che aveva preso in mano una nazionale piena di problemi e dissidi interni e che è riuscito subito a ricompattare.

Tornando ai quarti di finale della VNL maschile l’Italia se la dovrà vedere contro la Francia. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno tutte le carte in regola per farsi strada nel torneo e per superare il turno nel big match tra Campioni del Mondo e Campioni Olimpici, regalandosi così la semifinale da disputare contro la vincente della sfida tra Polonia e Brasile, altro incrocio da brividi tra Campioni d’Europa e i verdeoro.

Dall’altra parte del tabellone la Slovenia (prima in classifica) se la dovrà vedere con l’Argentina, chi vince incrocerà la vincente di Giappone-Canada.

Final Eight Nations League volley 2024: programma completo e guida TV

TABELLONE FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY

Slovenia vs Argentina

Giappone vs Canada

Polonia vs Brasile

Italia vs Francia

CALENDARIO FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY

Giovedì 27 giugno

Ore 17.00 Quarto di finale 1: Giappone-Canada

Ore 20.00 Quarto di finale 2: Polonia-Brasile

Venerdì 28 giugno

Ore 17.00 Quarto di finale 3: Italia-Francia

Ore 20.00 Quarto di finale 4: Slovenia-Argentina

Sabato 29 giugno

Ore 17.00 Semifinale 1 (l’ordine degli incontri verrà definito dopo i quarti di finale)

Ore 20.00 Semifinale 2 (l’ordine degli incontri verrà definito dopo i quarti di finale)

Domenica 30 giugno

Ore 17.00 Finale per il terzo posto

Ore 20.00 Finale per il primo posto

Final Eight Nations League volley 2024: i convocati azzurri

L’Italia non parteciperà con i suoi titolari. Il CT Fefé De Giorgi ha infatti deciso di non chiamare in causa i big. Il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l’opposto Yuri Romanò, i centrali Gianluca Galassi, Roberto Russo, Simone Anzani e il libero Fabio Balaso hanno goduto di due settimane di riposo e riprenderanno il lavoro fisico a Cavalese dal 25 giugno in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia giocherà in Polonia con i giovani già visti all’opera durante l’ultima settimana: trasferta a Lubiana con le vittorie contro la Bulgaria e la Turchia, sconfitte contro Polonia e Slovenia.

Oltre all’esperienza del palleggiatore Riccardo Sbertoli (il suo secondo è Paolo Parro) ci saranno il bomber Alessandro Bovolenta (Fabrizio Gironi l’alternativa), gli schiacciatori Mattia Bottolo e Luca Porro (con le opzioni Davide Gardini, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi), i centrali Leandro Mosca e Giovanni Sanguinetti (Edoardo Caneschi alle loro spalle), il libero Gabriele Laurenzano (Marco Gaggini il rilievo).

Palleggiatori: Paolo Porro, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Luca Porro, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Edoardo Caneschi, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti.

Liberi: Marco Gaggini, Gabriele Laurenzano.

Quote Antepost: domina la Polonia, Italia all’ultimo posto in lavagna

La Polonia gioca in casa e la fa da padrona nelle4 lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Nations League 2024 di volley maschile, con la Francia primo avversario, ma attenzione anche a Slovenia e Giappone. In seconda fascia Brasile e Canada mentre a chiudere, in doppia cifra, ci sono Argentina e soprattutto Italia che chiude nelle quote antepost, anche perchè la nazionale di Fefè De Giorgi dovrebbe lasciare a riposo tutti i big, schierando le giovani leve azzurre come abbiamo già detto.

