Sabato a Lodz le azzurre dell’ItaliaVolley cercano la finale della Nations League di pallavolo femminile, e di allungare a 28 la striscia di imbattibilità anche se le polacche giocano in casa e hanno sorpreso vincendo una lunga e dura sfida contro le cinese. Pronostico Italia-Polonia Volley Nations League.

Pronostico Italia-Polonia Volley Nations League: la situazione

Andiamo a vedere l’analisi di Italia-Polonia, match valido per la semifinale della Volley Nations League 2025 femminile, in campo sabato 26 luglio.

L’Italia si è qualificata alla semifinale della Nations League 2025 di volley femminile, sconfiggendo gli USA per 3-0 e proseguendo così il proprio percorso netto e la propria avventura a Lodz, località che sta ospitando la Final Eight. Le campionesse olimpiche del CT Julio Velasco arrivano così a 27 vittorie consecutive, una striscia di imbattibilità incredibile, un record assoluto per la nazionale azzurra.

La Polonia ha battuto la Cina al tie-break in un testa a testa davvero combattuto e intenso e avrà dalla sua il fattore campo e anche dei precedenti favorevoli visto che prima del netto 3-0 nella VNL dello scorso anno, le polacche avevano vinto 3 sfide consecutive contro l’ItalVolley femminile.

Migliori quote Italia-Polonia

L’Italia per questa sfida apre nettamente favorita per allungare a 28 la striscia di partite da imbattuta, con un offerta @1.27 per il successo delle azzurre contro le polacche che arrivano fino @3.55 volte la posta.

Guida TV Volley Nations League: dove vedere Italia-Polonia?

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN dalle ore 16:00 italiane.

Le nostre scommesse su Italia-Polonia, volley femminile

Difficile andare contro la corazzata azzurra in questo momento e un altro 3-0, come successo nella sfida dello scorso anno alla VNL, anche in quel caso la semifinale, è un opzione concreta. Giochiamo il SET BETTING 3-0 ITALIA (al momento non sono disponibili le quote su questa tipologia di scommessa).

