Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla 20° edizione del Mondiale di Volley femminile con calendario completo, date, orari, dove vedere l’Italia in tv e streaming, le Azzurre convocate, i gironi e il tabellone. Anteprima Mondiali Pallavolo Femminile 2025.

Anteprima Mondiali Pallavolo Femminile 2025: si parte il 22 agosto

Dopo la grande cavalcata perfetta dell’Italia del volley femminile, siamo pronti a pensare al Mondiale di pallavolo 2025 che è giunto alla sua 20° edizione e si giocherà dal 22 agosto al 7 settembre, in Thailandia, con ben 32 nazionali partecipanti.

Nella prima fase si giocheranno gli otto gironi da quattro squadre l’uno: le prime due classificate di ogni gruppo accederanno al tabellone a eliminazione diretta, dagli ottavi (29 agosto-1° settembre) per arrivare poi alle finali con in palio le medaglie (7 settembre, rispettivamente ore 10:30 e 14:30).

Tutti i Gironi del Mondiale di pallavolo femminile

L’Italvolley è stata inserita nel Girone B assieme a Belgio, Cuba e Slovacchia. Rispetto ad altri raggruppamenti, impegni tutt’altro che semplici per le Azzurre. Tante le squadre che ambiscono al podio, oltre ovviamente a quella italiana: Brasile, Cina, Giappone, Polonia, Serbia, Stati Uniti e Turchia le più attrezzate.

La Nazionale punta ovviamente al terzo podio consecutivo (argento nel 2018 e bronzo nel 2022) ma anche a una medaglia d’oro che manca da 23 anni, ossia dall’indimenticabile successo dell’edizione 2002.

Il calendario dell’ItalVolley e tutte le convocate azzurre

MONDIALI 2025: IL CALENDARIO DELL’ITALIA

22 agosto 2025, ore 15:30, ITALIA-Slovacchia

24 agosto 2025, ore 12:00, ITALIA-Cuba

26 agosto 2025, ore 12:00, ITALIA-Belgio

MONDIALI 2025: LE 16 AZZURRE PRECONVOCATE

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro

Opposte: Ekaterina Antropova, Paola Egonu,

Centrali: Yasmina Akrari, Anna Danesi, Sarah Fahr, Linda Nwakalor, Benedetta Sartori

Schiacciatrici: Gaia Giovannini, Alice Nardo, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Myriam Sylla

Libero: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino

Il potenziale cammino dell’Italia

L’Italia, come vedremo anche tra poco nelle quote, si presenta da favorita, su una lunga striscia di imbattibilità e dopo la vittoria della VNL, ma vediamo quale potrebbe essere il cammino delle azzurre in Thailandia. Qualora l’Italia riuscisse a chiudere il girone nelle prime due posizioni di classifica, accerebbe agli ottavi di finale.

La prima partita a eliminazione diretta si giocherebbe contro un’avversaria qualificata dal Gruppo G, comprendente Germania, Kenya, Polonia e Vietnam. Stanti gli attuali valori di forza, Germania e Polonia sono le due favorite per la qualificazione da tale raggruppamento, perciò agli ottavi si potrebbe avere una partita Italia-Germania o Italia-Polonia.

Per quanto riguarda invece i quarti di finale si resterà all’interno dell’incrocio tra il Gruppo B (quello delle Azzurre) e il già citato gruppo G. Allora la Nazionale potrebbe sfidare sempre una tra Germania o Polonia, ma anche l’altra qualificata del suo girone iniziale, con Belgio e Cuba ampiamente favorite sulla Slovacchia.

Dalle semifinali spazio infine all’intersezione con le squadre provenienti dai gironi C – Brasile, Francia, Grecia, Porto Rico – e F – Cina, Colombia, Messico, Rep. Dominicana – con potenziale semifinale (sulla carta) Italia-Brasile oppure Italia-Cina.

Quote Antepost: Italia davanti a tutte

Ecco le quote antepost per la vittoria finale del Mondiale di pallavolo femminile 2025 con l’Italia @2.50 favorita per un altro successo, sul Brasile @5 primo avversario, poi arrivano Turchia @6 e USA @7, con la Serbia @13 poco più indietro, poi arrivano Cina @13 e Polonia @15. Lontane le padrone di casa della Thailandia @601.

