Pronostici Mondiali Pallavolo Femminile: l’ItalVolley esordisce da favorita contro la Slovacchia

Venerdì 22 agosto inizia il cammino dell’ItalVolley di Velasco al mondiale di pallavolo femminile che arriva dalla vittoria di VNL e da una striscia attiva e da record di 29 vittorie consecutive. Volley F Italia-Slovecchia 22 agosto 2025.

Mondiali Volley femminile: ItalVolley tra le favorite

Dopo 29 vittorie di fila e il trionfo da imbattute alla Volley Nations League, l’Italia del volley femminile è pronta ad iniziare il Mondiale di Pallavolo 2025. La Nazionale allenata dal ct Julio Velasco parte ovviamente tra le squadre favorite per il titolo iridato e comincerà con le tre sfide previste per il girone B.

Nonostante gli infortuni che hanno tolto dal gruppo due pedine importanti come Alice Degradi e Linda Nwakalor, le azzurre rimangono una delle principali favorite con la leader Myriam Sylla ma anche le nuove entrate, da Loveth Omoruyi in banda ad Akrari al centro.

La principale rivale delle azzurre sarà il Brasile con l’infinita Gabi leader tecnico, col ct Zé Roberto che ha confermato gran parte del gruppo della VNL, anche se spicca la rinuncia della centrale Carol e l’assenza della schiacciatrice Ana Cristina, infortunata, e parliamo di due giocatrici fondamentali per la nazionale verde-oro.

La Turchia di Daniele Santarelli arriva al Mondiale da squadra numero uno del ranking mondiale e da campionessa d’Europa in carica. Con Melissa Vargas come terminale offensivo devastante, il rientro della capitana Eda Erdem Dündar e l’innesto della naturalizzata Sinead Jack-Kısal, la formazione turca si presenta completa in ogni reparto.

Tra le possibili sorprese segnaliamo il Giappone che non ha modificato il proprio roster rispetto alla VNL, ma anche gli USA che vivono una fase di parziale rinnovamento ma rimangono un top-team col ritorno in gruppo di Chiaka Ogbogu al centro e l’ingresso di Alexandra Frantti in banda. Oltre a queste cinque nazionali, restano competitive anche Serbia e Cina. Le campionesse del mondo in carica del 2022 hanno perso la regista storica Maja Ognjenovic, ma possono sempre contare sulla stella Tijana Bošković, mentre la Cina ritrova Li Yingying, pur non al top della forma.

Tutte le quote antepost per il mondiale di volley femminile 2025

Andiamo a vedere le lavagne dei bookmakers con le quote antepost per la vittoria finale del Mondiale di Pallavolo Femminile 2025, e a seguire anche le quote per la vittoria dei vari gironi.