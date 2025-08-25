Terzo match delle azzurre impegnate al mondiale di pallavolo femminile. L’ItalVolley ha vinto nettamente le prime due uscite, allungando la striscia di vittorie consecutive da record per le ragazze di Velasco. Volley F Italia-Belgio 26 agosto 2025.

Volley F Italia-Belgio 26 agosto 2025: lo stato di forma delle nazionali

Andiamo a vedere l’analisi di Italia-Belgio, match valido per la 3° giornata della fase a gironi del Mondiale di volley femminile in corso in questi giorni in Thailandia.

Italia pronta per l’ultimo impegno nella fase a gironi dei mondiali di pallavolo femminile iniziati con un doppio 3-0 rifilato a Slovacchia all’esordio, e a Cuba al secondo match. Le azzurre vogliono conquistare il primo posto nel girone per poi garantirsi l’incrocio con la seconda classificata del Girone G nel primo turno del tabellone a eliminazione diretta (in questo caso sarà determinante lo scontro tra Germania e Polonia).

Il prossimo avversario rappresenterà il primo vero test importante per l’ItalVolley visto che ci sarà contro il Belgio, squadra capitanata da Britt Herbots (21 punti contro la Slovacchia) e impreziosita dal talento di diverse altre giocatori che ben conosciamo, essendo state o risultando tuttora stelle della Serie A1 femminile.

I precedenti, però, sono tutti dalla parte delle azzurre: il netto 3-0 di Apeldoorn in VNL è l’ultimo segnale di una superiorità storica testimoniata anche dal bilancio complessivo di 35 vittorie italiane a fronte di soli 5 successi belgi.

Probabili Formazioni Italia-Belgio, mondiale pallavolo femminile

ITALIA: Orro-Egonu, Nervini-Sylla, Fahr-Danesi, De Gennaro (L). All. Velasco.

BELGIO: Van Sas-Martin, Herbots-Radovic, Lemmens-Van Avermaet, Rampelberg (L). All. Vansnick.

Migliori quote su Italia-Belgio (D)

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match valido per la 3° giornata della fase a gironi del mondiale di pallavolo femminile. ItalVolley nettamente favorita @1.03 su Sisal mentre la vittoria del Belgio sale fino @10 volte la posta su Admiralbet.

Guida TV Volley: dove vedere Italia-Belgio?

La partita Italia-Belgio si disputerà martedì 26 agosto 2025 dalle ore 12:00 (orario italiano) sul taraflex del Municipal Stadium di Phuket (Thailandia). Il match sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, ma anche in live-streaming su DAZN e VolleyballWorld TV (previo abbonamento).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.