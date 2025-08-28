Il mondiale di pallavolo femminile 2025 in programma in questi giorni in Thailandia arriva alla fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale dal 30 agosto. Andiamo a vedere tutte le sfide, con un analisi dettagliata sulle ragazze dell’ItalVolley attese ad un impegno da non sottovalutare contro le tedesche in grande crescita. Volley F Italia-Germania 30 agosto 2025.

Volley F Italia-Germania 30 agosto 2025: lo stato di forma delle nazionali

Si è completato il quadro degli ottavi di finale che fanno iniziare la fase ad eliminazione diretta del Mondiale di Pallavolo Femminile con Italia-Germania che abbiamo analizzato nel dettaglio.

Dopo aver chiuso al 1° posto il Girone B, grazie alle vittorie su Slovacchia, Cuba e Belgio (lasciando solo un set all’ultima sfida contro le belga) l’Italia è pronta per affrontare il tabellone a eliminazione diretta dei mondiali femminili. Le Azzurre, arrivate a 32 vittorie di fila in competizioni ufficiali puntano alla vittoria finale, ma le ragazze di Velasco se la dovranno vedere contro un avversario molto ostico. A guidare l’Italia saranno gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini, il libero Monica De Gennaro.

La Germania ha chiuso 2° nel gruppo G, perdendo l’ultimo scontro diretto con la Polonia al tie-break, ma la nazionale tedesca rimane una squadra in crescita guidata da Giulio Bregoli, e che conosciamo anche molto bene visto che molte giocatrici militano da tempo nel campionato italiano di Serie A1. Il sestetto teutonico, in cui spiccano giocatrici di spessore come la schiacciatrice Lina Alsmeier e la centrale Camilla Weitzel.

Italia e Germania si sono affrontate durante il prestigioso torneo internazionale itinerante: il 5 giugno le azzurre si imposero per 3-2 (22-25; 25-10; 20-25; 25-13; 15-9) al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile). A inizio stagione le due squadre si sono fronteggiate in tre amichevoli, utili per scaldare i motori in vista degli impegni ufficiali, ma entrambe le squadre non hanno schierato la formazione tipo: le ragazze del CT Julio Velasco ebbero la meglio a Novara l’8 maggio per 3-1 (25-18; 20-25; 25-17; 25-21), mentre le teutoniche prevalsero a Milano il 9 maggio per 3-1 (25-19; 25-18; 19-25; 25-22) e a Modena il 25 maggio per 3-1 (25-19; 25-18; 19-25; 25-22).

Probabili Formazioni Italia-Germania, mondiale pallavolo femminile

ITALIA: Orro-Egonu, Nervini-Sylla, Fahr-Danesi, De Gennaro (L). All. Velasco.

GERMANIA: Straube-Weske, Alsmeier-Orthmann, Cekulaev-Weitzel, Pogany (L). All. Bregoli.

Migliori quote su Italia-Germania (D)

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match valido per gli ottavi di finale del mondiale di pallavolo femminile. ItalVolley nettamente avanti con micro quota @1.07 su Goldbet mentre la vittoria delle teutoniche sale fino @7.50 su Admiralbet.

Guida TV Volley: dove vedere Italia-Germania?

La partita Italia-Germania, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2025, sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, ma anche in live-streaming su DAZN, VolleyballWorld TV (previo abbonamento) e RaiPlay. La sfida è in programma per sabato 30 agosto 2025 dalle ore 12:00 (orario italiano) sul taraflex dell’Indoor Stadium Huamark di Bangkok (Thailandia).

Le altre sfide degli ottavi di finale dal 29 agosto 2025

Le prime due classificate di ogni raggruppamento si sono guadagnate il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata tra le migliori 16 nazionali, per la fase ad eliminazione diretta. Tutti gli incontri si disputeranno a Bangkok: gli ottavi di finale andranno in scena tra venerdì 29 agosto e lunedì 1° settembre, i quarti di finale avranno luogo tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, le semifinali si giocheranno sabato 6 settembre, mentre gli atti conclusivi che assegneranno le medaglie sono programmati per domenica 7 settembre.

Abbiamo già parlato dell’ItalVolley contro la Germania, e se le nostre ragazze dovessero passare incrocerebbero la vincente della sfida tra il Belgio e la Polonia. Il Brasile è favorito contro la Repubblica Dominicana, così come la Cina sulla carta parte avanti sulla Francia.

Dall’altra parte del tabellone, invece, la Serbia dovrà fare i conti con l’Olanda e il Giappone sarà chiamato alla sfida contro le padroni di casa della Thailandia, le due vincenti si incroceranno ai quarti di finale. La Turchia non dovrebbe avere particolari problemi contro la Slovenia e tutto lascia pensare a un quarto di finale contro gli USA, che prima dovranno avere la meglio sul Canada.

