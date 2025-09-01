Si torna in campo in Thailandia per i quarti di finale dei Mondiali di Pallavolo Femminile 2025 e mercoledì saranno in campo le azzurre di Velasco che cercano un altra vittoria nella insidiosa sfida contro le polacche. Volley F Italia-Polonia 3 settembre 2025.

Volley F Italia-Polonia 3 settembre 2025: lo stato di forma delle nazionali

Andiamo a vedere le analisi di Italia-Polonia, sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo femminile 2025 in programma in Thailandia.

Dopo le tre vittorie nella fase a gironi e il 3-0 rifilato anche alla Germania agli ottavi, l‘Italia prosegue il suo cammino a questi mondiali di pallavolo femminile con l’obiettivo di continuare la loro incredibile striscia vincente, una squadra solida e completa, capace di fare la differenza in qualsiasi fondamentale, che dopo la VNL mira a confermarsi anche a livello mondiale.

Dai quarti di finale però il livello si alzerà ulteriormente, anche perché l’avversaria di turno sarà la Polonia. Una nazionale allenata da Stefano Lavarini, impreziosita dai colpi di Magdalena Stysiak e Agnieszka Korneluk, quest’ultima capitana nonché centrale tra le migliori al mondo.

Probabili Formazioni Italia-Polonia, mondiale pallavolo femminile

ITALIA: Orro-Egonu, Nervini-Sylla, Fahr-Danesi, De Gennaro (L). All. Velasco.

POLONIA: Wenerska-Stysiak, Lukasik-Damaske, Korneluk-Jurczyk. All. Lavarini.

Guida TV Volley: dove vedere Italia-Polonia?

La partita Italia-Polonia valida per i quarti di finale dei mondiali femminili si disputerà mercoledì 3 settembre 2025 dalle ore 15:30 (orario italiano) sul taraflex dell’Indoor Stadium Huamark di Bangkok (Thailandia).

La partita Italia-Polonia, valida per i quarti di finale dei Mondiali 2025, sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, ma anche in live-streaming su DAZN, VolleyballWorld TV (previo abbonamento) e RaiPlay.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.