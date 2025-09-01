Pronostici Mondiali Pallavolo Femminile: Italia-Polonia, analisi e scommesse sui quarti di finale del 03-09-2025

1 Settembre 2025

Si torna in campo in Thailandia per i quarti di finale dei Mondiali di Pallavolo Femminile 2025 e mercoledì saranno in campo le azzurre di Velasco che cercano un altra vittoria nella insidiosa sfida contro le polacche. Volley F Italia-Polonia 3 settembre 2025.

Volley F Italia-Polonia 3 settembre 2025: lo stato di forma delle nazionali

Andiamo a vedere le analisi di Italia-Polonia, sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo femminile 2025 in programma in Thailandia.

Dopo le tre vittorie nella fase a gironi e il 3-0 rifilato anche alla Germania agli ottavi, l‘Italia prosegue il suo cammino a questi mondiali di pallavolo femminile con l’obiettivo di continuare la loro incredibile striscia vincente, una squadra solida e completa, capace di fare la differenza in qualsiasi fondamentale, che dopo la VNL mira a confermarsi anche a livello mondiale.

Dai quarti di finale però il livello si alzerà ulteriormente, anche perché l’avversaria di turno sarà la Polonia. Una nazionale allenata da Stefano Lavarini, impreziosita dai colpi di Magdalena Stysiak e Agnieszka Korneluk, quest’ultima capitana nonché centrale tra le migliori al mondo.

Probabili Formazioni Italia-Polonia, mondiale pallavolo femminile

ITALIA: Orro-Egonu, Nervini-Sylla, Fahr-Danesi, De Gennaro (L). All. Velasco.

POLONIA: Wenerska-Stysiak, Lukasik-Damaske, Korneluk-Jurczyk. All. Lavarini.

Guida TV Volley: dove vedere Italia-Polonia?

La partita Italia-Polonia valida per i quarti di finale dei mondiali femminili si disputerà mercoledì 3 settembre 2025 dalle ore 15:30 (orario italiano) sul taraflex dell’Indoor Stadium Huamark di Bangkok (Thailandia).

La partita Italia-Polonia, valida per i quarti di finale dei Mondiali 2025, sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, ma anche in live-streaming su DAZN, VolleyballWorld TV (previo abbonamento) e RaiPlay.

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
