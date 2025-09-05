Nel weekend in Thailandia si giocano le semifinali dei Mondiali di Pallavolo Femminile 2025, e l’Italia è chiamata ad una super sfida contro il Brasile. Vediamo le analisi con tutto quello che c’è da sapere per le scommesse sul Volley F Italia-Brasile 6 settembre 2025.

Volley F Italia-Brasile 6 settembre 2025: lo stato di forma delle nazionali

Andiamo a vedere le analisi di Italia-Brasile, sfida valida per la semifinale dei Mondiali di pallavolo femminile 2025 in programma in Thailandia.

Dopo lo stupendo 3-0 rifilato alla Polonia, la Nazionale di Julio Velasco va a caccia di una storica finale ai mondiali di pallavolo femminile 2025, per quella che sarebbe anche la 35° vittoria consecutiva dell’Italia che allunga ancora la propria striscia vincente. Le Azzurre non vogliono smettere di sognare e puntano ovviamente a quella più preziosa, ma il cammino per arrivarci riserva adesso un ostacolo ostico.

Nel penultimo atto del torneo iridato, la Nazionale sarà infatti chiamata ad affrontare il Brasile. La squadra verdeoro, guidata in panchina dal mitico Zé Roberto, ha regolato per 3-0 la Francia, garantendosi così la quinta semifinale nelle ultime sei edizioni dei Mondiali. Trascinato dalla fenomenale Gabi e forte di giovani di grande talento (su tutte, Julia Bergmann e Julia Gambatto Kudiess), il il Brasile cerca rivincita dopo la sconfitta nella finale di VNL.

Probabili Formazioni Italia-Brasile, mondiale pallavolo femminile

ITALIA: Orro-Egonu, Nervini-Sylla, Fahr-Danesi, De Gennaro (L). All. Velasco.

BRASILE: Roberta-Rosamaria, Gabi-Bergmann, Julia-Diana, Marcelle (L). All. Zé Roberto.

Guida TV Volley: dove vedere Italia-Brasile?

La partita Italia-Brasile valida per le semifinali dei mondiali femminili di pallavolo si disputerà sabato 6 settembre 2025 dalle ore 14:30 (orario italiano) sul taraflex dell’Indoor Stadium Huamark di Bangkok (Thailandia). Il match sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, ma anche in live-streaming su DAZN, VolleyballWorld TV e RaiPlay.

Quote Italia-Brasile, pallavolo femminile e scommesse

Prossimo avversario delle ragazze di Velasco il Brasile, avversario tosto ma alla portata per i bookmaker: si gioca a 1,21 su 888sport e 1,27 su Sisal l’approdo in finale dell’Italia contro il 3,50 del successo della nazionale sudamericana. Per il risultato finale comanda l’ennesimo 3-0 italiano, offerto a 3,10, seguito in quota dal 3-1 a 3,50.

Italia senza rivali anche per il trionfo iridato, fissato a 1,57, con Turchia e Brasile proposte a 6, mentre chiude in lavagna il Giappone a 12 volte la posta. Ecco i nostri consigli per le scommesse:

Italia-Brasile: 2 +9.5 @1.85

Italia-Brasile: OVER 177,5 @1.80

