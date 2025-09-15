Pronostici Mondiali Pallavolo Maschile: Italia-Belgio vale già gli ottavi. Analisi, quote, guida tv e scommesse volley

Volley Italia-Belgio 16 settembre 2025
Pronostici di Pallavolo Nazionali
Avatar
di
15 Settembre 2025

Nelle Filippine continuano i Mondiali di Pallavolo Maschile 2025 e l’ItalVolley dopo il 3-0 contro l’Algeria è attesa ad un test più difficile contro il Belgio, ma gli azzurri sono comunque nettamente favoriti in quota per una vittoria che può già valere la sicurezza di passare agli ottavi di finale della competizione iridata di cui l’Italia è campione in carica (e ha da poco vinto anche nel femminile). Volley Italia-Belgio 16 settembre 2025.

Volley Italia-Belgio 16 settembre 2025: la situazione degli azzurri

Andiamo a vedere le analisi di Italia-Belgio, sfida valida per la 2° giornata del gruppo F dei Mondiali di pallavolo maschile 2025 in programma nelle Filippine.

I Campioni del Mondo in carica dell’Italia proseguiranno la propria avventura a Manila (Filippine) e andranno a caccia di una vittoria fondamentale nella corsa verso il primo posto nel raggruppamento e verso gli ottavi di finale dei Mondiali di Pallavolo Maschile 2025 in corso nelle Filippine. Gli azzurri del ct Fefè De Giorgi hanno convinto nel 3-0 al debutto contro l’Algeria. L’Italia potrà fare affidamento sul regista Simone Giannelli, sugli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychilicki, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, sui centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, sul libero Fabio Balaso.

Per gli Azzurri sarà comunque una partita molto complicata. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti il Belgio, squadra allenata da Emanuele Zanini e impreziosita dal talento di tante conoscenze della Superlega italiana. A cominciare dall’opposto Ferre Reggers, giocatore che sta facendo le fortune dell’Allianz Milano, e dall’eterno capitano Sam Deroo ma ci sono anche il palleggiatore Stijn D’Hulst e il centrale Wout D’Heer. La squadra belga ha battuto con un netto 3-0 l’Ucraina nel precedente impegno del girone F.

Volley F Italia-Polonia 3 settembre 2025

Probabili Formazioni Italia-Belgio, pallavolo maschile

ITALIA: Giannelli-Romanò, Bottolo-Michieletto, Anzani-Russo, Balaso (L). All. De Giorgi

BELGIO: D’Hulst-Reggers, Deroo-Rotty, Coolman-D’Heer, Lantsoght (L). All. Zanini.

Guida TV Mondiali Volley: dove vedere Italia-Belgio?

La partita Italia-Belgio valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Pallavolo Maschile si disputerà martedì 16 settembre 2025 dalle ore 15:30 (orario italiano) sul taraflex dell’Araneta Coliseum di Quezon City (Manila, Filippine). Il match sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, ma anche in live-streaming su DAZN, VolleyballWorld TV (previo abbonamento) e RaiPlay. 

Volley F Italia-Germania 30 agosto 2025

Quote Italia-Belgio, pallavolo maschile, e scommesse

Le quote favoriscono nettamente gli azzurri dati al massimo @1.17 su Bet365 per la vittoria mentre il successo belga sale fino @5.40 su Goldbet. Un altro 3-0 dell’Italia si gioca @2.10 su Admiralbet mentre la linea di handicap è fissata a -14.5 punti per gli azzurri che in quel caso si giocano @1.90 su Sisal.

L’ItalVolley potrà vincere e garantirsi subito gli ottavi, ma il Belgio non è da sottovalutare e potrà complicare i piani. Non ci aspettiamo un altro 3-0 secco per gli azzurri, che già contro l’Algeria comunque hanno concesso qualcosa quindi consigliamo OVER 163.5 PUNTI @1.80 Snai.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , ,
Altri articoli
Pronostici Pallavolo Maschile 2025: l’anteprima con il girone, i convocati, le quote e il cammino degli azzurri nelle Filippine
Pronostici di Pallavolo Nazionali
Pronostici Pallavolo Maschile 2025: l’anteprima con il girone, i convocati, le quote e il cammino degli azzurri nelle Filippine
10 Settembre 2025
Pronostici Pallavolo: tutto sui Mondiali di Volley Maschile 2025. Calendario, gironi, squadre e quote. Solo la Polonia davanti all’Italia
Pronostici di Pallavolo Nazionali
Pronostici Pallavolo: tutto sui Mondiali di Volley Maschile 2025. Calendario, gironi, squadre e quote. Solo la Polonia davanti all’Italia
8 Settembre 2025
Pronostici Mondiali Pallavolo Femminile 2025: tutto sul torneo, programma, guida tv, quote e le partite dell’ItalVolley
Pronostici di Pallavolo Nazionali
Pronostici Mondiali Pallavolo Femminile 2025: tutto sul torneo, programma, guida tv, quote e le partite dell’ItalVolley
5 Agosto 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.