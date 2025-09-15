Nelle Filippine continuano i Mondiali di Pallavolo Maschile 2025 e l’ItalVolley dopo il 3-0 contro l’Algeria è attesa ad un test più difficile contro il Belgio, ma gli azzurri sono comunque nettamente favoriti in quota per una vittoria che può già valere la sicurezza di passare agli ottavi di finale della competizione iridata di cui l’Italia è campione in carica (e ha da poco vinto anche nel femminile). Volley Italia-Belgio 16 settembre 2025.

Volley Italia-Belgio 16 settembre 2025: la situazione degli azzurri

Andiamo a vedere le analisi di Italia-Belgio, sfida valida per la 2° giornata del gruppo F dei Mondiali di pallavolo maschile 2025 in programma nelle Filippine.

I Campioni del Mondo in carica dell’Italia proseguiranno la propria avventura a Manila (Filippine) e andranno a caccia di una vittoria fondamentale nella corsa verso il primo posto nel raggruppamento e verso gli ottavi di finale dei Mondiali di Pallavolo Maschile 2025 in corso nelle Filippine. Gli azzurri del ct Fefè De Giorgi hanno convinto nel 3-0 al debutto contro l’Algeria. L’Italia potrà fare affidamento sul regista Simone Giannelli, sugli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychilicki, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, sui centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, sul libero Fabio Balaso.

Per gli Azzurri sarà comunque una partita molto complicata. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti il Belgio, squadra allenata da Emanuele Zanini e impreziosita dal talento di tante conoscenze della Superlega italiana. A cominciare dall’opposto Ferre Reggers, giocatore che sta facendo le fortune dell’Allianz Milano, e dall’eterno capitano Sam Deroo ma ci sono anche il palleggiatore Stijn D’Hulst e il centrale Wout D’Heer. La squadra belga ha battuto con un netto 3-0 l’Ucraina nel precedente impegno del girone F.

Probabili Formazioni Italia-Belgio, pallavolo maschile

ITALIA: Giannelli-Romanò, Bottolo-Michieletto, Anzani-Russo, Balaso (L). All. De Giorgi

BELGIO: D’Hulst-Reggers, Deroo-Rotty, Coolman-D’Heer, Lantsoght (L). All. Zanini.

Guida TV Mondiali Volley: dove vedere Italia-Belgio?

La partita Italia-Belgio valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Pallavolo Maschile si disputerà martedì 16 settembre 2025 dalle ore 15:30 (orario italiano) sul taraflex dell’Araneta Coliseum di Quezon City (Manila, Filippine). Il match sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, ma anche in live-streaming su DAZN, VolleyballWorld TV (previo abbonamento) e RaiPlay.

Quote Italia-Belgio, pallavolo maschile, e scommesse

Le quote favoriscono nettamente gli azzurri dati al massimo @1.17 su Bet365 per la vittoria mentre il successo belga sale fino @5.40 su Goldbet. Un altro 3-0 dell’Italia si gioca @2.10 su Admiralbet mentre la linea di handicap è fissata a -14.5 punti per gli azzurri che in quel caso si giocano @1.90 su Sisal.

L’ItalVolley potrà vincere e garantirsi subito gli ottavi, ma il Belgio non è da sottovalutare e potrà complicare i piani. Non ci aspettiamo un altro 3-0 secco per gli azzurri, che già contro l’Algeria comunque hanno concesso qualcosa quindi consigliamo OVER 163.5 PUNTI @1.80 Snai.

