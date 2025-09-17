Pronostici Mondiali Pallavolo Maschile 2025: Italia-Ucraina, sfida da vincere a tutti i costi per gli azzurri

Si complica la corsa ai Mondiali di Volley Maschile 2025 in corso nelle Filippine per l’ItalVolley uscita sconfitta contro il Belgio, e ora chiamata a tutti i costi a vincere con l’Ucraina per evitare una clamorosa eliminazione ai gironi. Volley Italia-Ucraina 18 settembre 2025.

Volley Italia-Ucraina 18 settembre 2025: la situazione degli azzurri

Andiamo a vedere le analisi di Italia-Ucraina, sfida valida per la 3° giornata del gruppo F dei Mondiali di pallavolo maschile 2025 in programma nelle Filippine.

Azzurri a sorpresa con le spalle al muro e costretti a vincere in questa 3° e ultima giornata della fase a gironi del mondiali di volley. Dopo il tripudio femminile anche i maschi dell‘Italia di pallavolo puntavano a confermarsi da campioni in carica, ma la sconfitta col Belgio, a seguito del debutto vincente contro l’Algeria, complica i piani dell’Italia di Fefè De Giorgi che ora è chiamata a vincere a tutti i costi la sfida di giovedì.

L’Ucraina ha perso in tre set contro il Belgio all’esordio, salvo poi surclassare 3-0 l’Algeria – peraltro con parziali nettissimi – e tornare così in corsa per un posto tra le migliori 16 del torneo. La nazionale allenata da Raul Lucio Lozano ha già dato filo da torcere all’Italvolley, durante la fase a gironi della Volley Nations League.

Probabili Formazioni Italia-Ucraina di pallavolo maschile

ITALIA: Giannelli-Romanò, Bottolo-Michieletto, Anzani-Russo, Balaso (L). All. De Giorgi.

UCRAINA: Synytsia-Tupchii, Kovalov-Yanchuk, Drozd-Semeniuk, Pampushko (L). All. Lozano.

Guida TV Mondiali Volley 2025: dove vedere Italia-Ucraina?

La partita Italia-Ucraina valida per la terza giornata della fase a gironi dei mondiali di pallavolo maschile si disputerà giovedì 18 settembre 2025 dalle ore 15:30 (orario italiano) sul taraflex dell’Araneta Coliseum di Quezon City (Manila, Filippine). Il match sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, ma anche in live-streaming su DAZN, VolleyballWorld TV (previo abbonamento) e RaiPlay.

Quote e scommesse Italia-Ucraina pallavolo maschile

Vedendo le quote non c’è storia, dovrebbe essere una vittoria easy per l’Italia data @1.13 di massima su Bet365 mentre un successo dell’Ucraina si gioca fino @6.60 su Goldbet. Anche i mercati sulle scommesse per i risultati esatti parlano chiaro: il 3-0 dell’Italia vale 1.73, seguito dal 3-1 a 2.80. Il successo dei ragazzi di De Giorgi al tie-break è a 6.40. Addirittura lo 0-3 per l’Ucraina è quotato 45.00. Noi non siamo così convinti che gli azzurri in questo momento siano così dominanti.

Partita per niente scontata a nostro avviso nelle previsioni, sicuramente meno facile di quanto possano dire le quote ad una prima vista. Gli azzurri sono in evidente difficoltà, e qualcosa si era già intravisto nel debutto contro l’Algeria, col 3-0 che non riusciva a nascondere qualche scricchiolio nel gioco dell’ItalVolley. Giannelli sembra aver perso lo smalto e soprattutto la precisione dei giorni migliori, Romanò fatica a incidere, Russo è lontano dalla migliore condizione e Michieletto non è nella sua miglior versione. Il ct potrà pescare dalla panchina, comunque rischiando: forse Galassi e Gargiulo oggi sono meglio di Russo e Anzani, Porro potrebbe dare più equilibrio di Bottolo e Sbertoli garantire più precisione di Giannelli. Il nostro consiglio è OVER 153.5 PUNTI TOTALI @1.85 su Lottomatica.

