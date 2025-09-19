Pronostici Mondiali Pallavolo Maschile 2025: Italia-Argentina, le scommesse sugli ottavi di finale del 21-09-2025

Volley Italia-Argentina 21 settembre 2025
Pronostici di Pallavolo Nazionali
19 Settembre 2025

Dopo lo spauracchio dell’eliminazione, superata dall’ItalVolley col 3-0 sull’Ucraina in chiusura della fase a gironi, gli azzurri di Fefè De Giorgi passano alla fase ad eliminazione diretta, con gli ottavi di finale dei mondiali di volley maschile 2025 in corso nelle Filippine. Volley Italia-Argentina 21 settembre 2025.

Volley Italia-Argentina 21 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere le analisi di Italia-Argentina, sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di pallavolo maschile 2025 in programma nelle Filippine.

Missione compiuta per l’Italia che batte 3-0 l’Ucraina nell’ultima giornata dei gironi, evita l’eliminazione a sorpresa (a differenza di Francia e Brasile). La Nazionale non sbaglia e rientra così tra le migliori 16 squadre e agli ottavi affronteranno una nazionale contro cui non calare la guardia.

L’Argentina di Luciano De Cecco ha infatti battuto al tin-break la Francia nell’ultimo impegno del suo girone, estromettendo così i bicampioni olimpici da questi Mondiali. L’Argentina è una squadra ricca di talento, composta di tante conoscenze della nostra Superlega. Gruppo che può contare sul talento del suo eterno capitano, ma anche sulla potenza del trio Kukartsev-Palonsky-Vicentin e sull’estro di un libero come Santi Danani. 

Probabili Formazioni Italia-Argentina di pallavolo maschile

ITALIA: Giannelli-Romanò, Bottolo-Michieletto, Anzani-Russo, Balaso (L). All. De Giorgi.

ARGENTINA: De Cecco-Kukartsev, Palonsky-Vicentin, Gallego-Loser, Danani (L). All. Mendez.

Guida TV Mondiali Volley 2025: dove vedere Italia-Argentina?

La partita Italia-Argentina valida per gli ottavi di finale dei mondiali maschili di pallavolo si disputerà domenica 21 settembre 2025 dalle ore 09:30 (orario italiano) sul taraflex dell’Araneta Coliseum di Quezon City (Manila, Filippine). Il match sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, ma anche in live-streaming su DAZN, VolleyballWorld TV (previo abbonamento) e RaiPlay. 

Quote e scommesse Italia-Argentina, pallavolo maschile

I bookmakers favoriscono gli azzurri @1.50 per la vittoria sull’Argentina offerta @2.50. La linea Over-Under si gioca alta sui 181.5 punti totali, del resto l’Italia non è al 100% e l’Argentina è competitiva, quindi potremmo vedere un match che si protrarrà al 4° o anche al 5° set quindi consigliamo proprio OVER 181.5 PUNTI @1.83.

Aggiornamenti quote antepost: gli azzurri rimangono al vertice

Le fatiche degli azzurri non preoccupano i bookmakers che danno l’Italia @3.50 al secondo posto sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo iridato del mondiale di pallavolo maschile, dietro solo alla Polonia @2.50 che passa al comando, ma ancora nettamente avanti a tutte le altre, ad iniziare dalla Bulgaria @10, gli USA @12 e proprio i prossimi avversari degli azzurri, l’Argentina @13.

Screenshot 2025-09-19 alle 14.22.38.png

