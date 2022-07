Pronostici Volley Femminile Italia-Cina, siamo arrivati alle Final Eight della Nations League delle donne. Vediamo il programma, le quote, le statistiche e i consigli per le scommesse su tutte le sfide, con un occhio di riguardo alle nostre azzurre impegnate in Italia-Cina.

Volley Nations League Femminile, le Final Eight

Prendono il via martedì 13 luglio le Final Eight della Nations League 2022 di volley femminile. La cornice sarà quella di Ankara (Turchia), che ospiterà le migliori otto formazioni che si sono qualificate alla fase ad eliminazione diretta, al termine della quale sarà assegnato il trofeo.

Ai nastri di partenza c’è anche la nazionale italiana, che ha concluso la prima fase della competizione con il terzo posto in classifica ed esordirà nella capitale della Turchia contro la Cina. Campionesse d’Europa in carica, le azzurre hanno tutte le carte in regola per superare il turno e accedere in semifinale, dove affronteranno la vincente tra la Turchia allenata da coach Giovanni Guidetti (favorita dai pronostici) e la Thailandia.

Dall’altra parte del tabellone, invece, troviamo il Brasile, che dovrà affrontare il Giappone, mentre le campionesse olimpiche degli USA se la vedranno con la Serbia campione del mondo in carica. Insomma, anche da questa parte, comunque vada a finire, si prospetta una semifinale stellare.

Pronostici Volley Femminile Italia-Cina: azzurre favorite

L’appuntamento di Italia-Cina è per giovedì alle 14:00 italiane, quando le azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti, andranno a caccia del pass per le semifinali, ma anche di una vera e propria “vendetta” nei confronti delle cinesi. Alle ultime Olimpiadi, infatti, la gara contro le asiatiche ha sostanzialmente cambiato le sorti della competizione per l’Italia.

Prime nel loro girone e contro una squadra già eliminata, le ragazze di Mazzanti incapparono in una clamorosa sconfitta (0-3) che sostanzialmente complicò il calendario portando all’incrocio con la Serbia campione del mondo e il ritorno anticipato a casa. Circa un mese dopo, però, Egonu e compagne si sono prese una bella rivincita salendo sul tetto d’Europa proprio dopo aver battuto la stessa Serbia.

Quanto ai precedenti, dopo i Giochi Olimpici, la Cina ha battuto nuovamente l’Italia per 3-1 proprio in Nations League lo scorso 4 giugno, ottenendo così il 5° successo consecutivo contro le azzurre. L’ultima affermazione dell’Italia risale invece al 2018, in semifinale di Coppa del Mondo. In quota l’Italia è nettamente favorita @1.20 mentre la Cina si gioca @4.33.

Pronostici Volley Femminile Italia-Cina: le convocate e il programma

PALLEGGIATRICI: Alessia Orro, Ofelia Malinov

OPPOSTI: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor

SCHIACCIATRICI: Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari

CENTRALI: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sara Bonifacio

LIBERI: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino

Final Eight Nations League Volley femminile: il calendario

Turchia vs Thailandia

Italia vs Cina

Brasile vs Giappone

USA vs Serbia

Il calendario

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO:

14.00 Brasile vs Giappone (Sky Sport Arena)

17.30 USA vs Serbia (Sky Sport Arena)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO:

14.00 Italia vs Cina (Sky Sport Uno)

17.30 Turchia vs Thailandia (Sky Sport Arena)

SABATO 16 LUGLIO:

14.00 Semifinale 1 (Sky Sport Uno)

17.30 Semifinale 2 (Sky Sport Action)

DOMENICA 17 LUGLIO:

14.00 Finale per il terzo posto (Sky Sport Uno)

17.30 Finale primo posto (Sky Sport Uno)

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.