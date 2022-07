Semifinali Volley Nations League femminile 2022. Dopo aver superato la Cina per 3 set a 1, le azzurre della pallavolo tornano in campo sabato nella semifinale Italia-Turchia, contro le padroni di casa turche. L’altra semifinale è Serbia-Brasile. L’Italia è comunque favorita per volare in finale e anche per la vittoria del trofeo secondo le quote anteposto.

Semifinali Volley Nations League femminile 2022: azzurre in semifinale dopo la vittoria sulla Cina

Lo scoglio dei quarti di finale è stato superato, anche se con qualche difficoltà in più rispetto ai pronostici della vigilia. Ora l’Italvolley di coach Davide Mazzanti vuole però centrare la finale per la prima volta nella sua storia in Volleyball Nations League femminile. Le Azzurre hanno vissuto momenti molto complicati nel successo (3-1) sulla Cina, dovendo sfruttare al massimo il talento di Paola Egonu (autrice di 36 punti), ma la sensazione è che questa Nazionale non abbia finora espresso tutto il suo potenziale, come successo invece ai trionfali europei dell’estate 2021.

In semifinale, sabato 16 luglio 2022 dalle ore 17:30, la sfida alla Turchia di Giovanni Guidetti, tecnico che ritroverà peraltro Egonu al VakifBank Istanbul dalla prossima stagione, potrebbe esserci l’occasione giusta per farlo. Noi però ci aspettavamo un pò di resistenza da parte della Cina e ieri, nel nostro canale Telegram VIP BETTING MANIAC, avevamo consigliato Over punti, e siamo andati in cassa anche giocando live.

Semifinali Volley Nations League femminile 2022: Italia-Turchia, azzurre favorite contro le padroni di casa

La Turchia, padrona di casa a tutti gli effetti visto che le Finals di VNL si stanno giocando sul taraflex della Sports Hall di Ankara, ha superato 3-1 in rimonta la Thailandia, trascinata dai 17 punti della sua capitana, Eda Erdem Dundar. La centrale del Fenerbahce ha fatto malissimo nel gioco veloce al centro, alternando 1° tempi a fast con grande efficacia, ma è risultata fondamentale anche dai nove metri (3 ace) e nel lavoro a muro.

Zehra Gunes, altra centrale turca, ha invece contribuito con 14 punti, confermando quanto il reparto turco sia tra i migliori al mondo: Cristina Chirichella e Anna Danesi dovranno così fare enorme attenzione nel duello sottorete, mentre tutte le “ragazze terribili” saranno chiamate a forzare molto (e bene) dalla battuta soprattutto per impedire a Cansu Ozbay di giocare palla in mano.

La nazionale turca ha battuto le Azzurre (3-0) all’esordio nella prima fase, ma questa Italia sarà squadra ben diversa e lo vediamo anche dalle quote che favoriscono l’Italia @1.37 per la vittoria del match mentre per la Turchia si sale @2.85. La finale attesa è Italia-Brasile visto che nell’altra semifinale anche le brasiliane sono nettamente favorite @1.35 mentre la Serbia si prende @3.

Tutte le quote sulla Nations League

Ecco le quote sulla Volley Nations League Femminile e a seguire il torneo maschile che riprenderà la prossima settimana, con l’Italia subito dietro a Francia e Polonia per la vittoria finale.

