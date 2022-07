Semifinali Volley Nations League maschile 2022, gli azzurri hanno iniziato le Final Eight battendo l’Olanda con più fatica del previsto, e ora sono sfavoriti nella semifinale Italia-Francia. Dall’altra parte Polonia-USA.

Semifinali Volley Nations League maschile: Italia-Francia

È Italia-Francia la prima semifinale di Nations League di volley maschile composta dopo i risultati dei quarti di finale. Gli azzurri allenati da coach Fefè De Giorgi hanno battuto l’Olanda per 3-1 alla Unipol Arena di Bologna. La Francia, dal canto suo, ha letteralmente travolto il Giappone in soli tre set con il punteggio di 26-24, 25-16, 25-20.

Statistiche. Italia e Francia si sono già incontrate in questa edizione della Nations League: a giugno, affermazione netta dei transalpini per 3-0, che hanno vendicato così la sconfitta rimediata nell’edizione 2021 dello stesso torneo dagli azzurri per 3-2.

Quote. Un precedente che fa propendere i betting analyst di Stanleybet.it verso la Francia con gli azzurri sfavoriti, in quota a 2,25 contro l’1,55 dei transalpini. Per il risultato finale lo 0-3 e 1-3 a favore di Patry e compagni si gioca a 3,85 mentre sale a 6,40 un successo italiano al tie-break.

Semifinali Volley Nations League maschile: Polonia-USA

Nell’altra semifinale, invece, si affronteranno USA-Polonia. Gli statunitensi hanno eliminato ai quarti di finale il Brasile con il punteggio di 3-1, con il Brasile vincitore del primo set, ma gli USA sono cresciuti nel corso dei successivi parziali, completando una rimonta con un quarto set vinto in scioltezza.

Partita tirata e spettacolare, quella che ha visto invece la Polonia campione del mondo battere l’Iran. Finisce 3-2 con il punteggio di 25-21, 24-26, 25-18, 16-25, 15-7 in favore della selezione allenata da coach Nikola Grbic.

