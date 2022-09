Pronostici Mondiali Volley Maschile 7 settembre 2022. Da mercoledì iniziano i quarti di finale della pallavolo maschile, ed iniziano col big match che vede in gioco proprio gli azzurri: Italia-Francia.

Pronostici Mondiali Volley Maschile 7 settembre: Italia-Francia ai quarti

Mercoledì alle 17:30, a Lubiana in Slovenia, la nazionale italiana di pallavolo maschile affronterà i campioni Olimpici della Francia. Chi vince va in semifinale per affrontare la vincente tra Slovenia e Ucraina. Gli azzurri si sono qualificati per i quarti dopo aver battuto una nazionale molto temibile come quella di Cuba per 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18), cedendo il primo set di questa rassegna iridata. La Francia, invece, si è imposta, faticando più del previsto, sul Giappone in 5 set con il punteggio di 25-17, 21-25, 26-24, 22-25, 18-16.

L’Italia parte sfavorita dal pronostico (quota @2.60 per la vittoria), dopo aver incontrato di recente tre volte i transalpini: in Nations League, è arrivata nel 2021 una vittoria degli azzurri per 3-2, poi due sconfitte di fila per 3-0, rispettivamente a giugno e luglio scorso.

La Francia, oltre alla magistrale guida tecnica della bandiera italiana Giani, si affida a Earvin Ngapeth, schiacciatore che rappresenta il vero e proprio trascinatore di questo gruppo.

Le probabili formazioni di Italia-Francia

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Anzani/Russo-Galassi, Balaso.

FRANCIA: Brizard-Boyer/Patry, Ngapeth-Clevenot, Chinenyeze-Le Goff, Grebennikov

Pronostici Mondiali Volley Maschile 7 settembre: gli altri quarti di finale

Mercoledì sera alle ore 21:00 ci sono anche Slovenia-Ucraina. Sulla carta non c’è storia con la Slovenia offerta @1.18 per la vittoria mentre la sorpresa Ucraina si gioca @4.50.

Anche giovedì ci sono due sfide che sulla carta sono già segnate. Si inizia col derby sudamericano Argentina-Brasile in cui la nazionale verde-oro si gioca @1.27 rispetto al @3.60 degli argentini.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione

Molto interessante l’ultimo quarto di finale, Polonia-USA. Qui la sfida è leggermente più in equilibrio ma i bookmakers premiano i polacchi @1.40 per la vittoria sugli statunitensi offerti @2.80.

Tutte le quote sui mondiali di pallavolo maschile

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.