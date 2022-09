Pronostici Mondiali Volley Maschile 8 settembre 2022, sabato l’ItalVolley parte favorita nella semifinale contro la Slovenia. Ci si gioca una medaglia e per l’oro solo la Polonia rimane davanti alla nazionale di Fefè De Giorgi.

Pronostici Mondiali Volley Maschile 8 settembre 2022: semifinali, Italia-Slovenia

L’ItalVolley maschile compie l’impresa, batte in rimonta la Francia campione olimpico in carica e ottiene per la prima volta dopo 12 anni la qualificazione alla semifinale mondiale. La formazione di Ferdinando De Giorgi ora non ha intenzione di fermarsi e per i betting analyst di Sisal parte con i favori del pronostico nella semifinale contro la Slovenia, replay della finalissima dell’Europeo dello scorso anno vinta al tie-break dagli azzurri. Un nuovo successo dell’Italia si gioca infatti @1,42 contro il @2,75 degli avversari.

L’altra semifinale arriverà dalle vincenti di Argentina-Brasile e da Polonia-USA in campo giovedì. Il derby sudamericano sulla carta favorisce la nazionale verde-oro quotata @1.20 per la vittoria. Il Brasile nelle ultime 3 partite non ha concesso nemmeno un set agli avversari e ha vinto 9 degli ultimi 10 precedenti contro l’Argentina che però agli ottavi ha sorpreso tutti col rotondo 3-0 sulla Serbia. Una vittoria Argentina oggi paga fino @4.30.

Sulla carta è nettamente favorita anche la Polonia padrona di casa, data @1.40 per la vittoria sugli USA @3.00. Gli ultimi 10 precedenti sono in perfetto equilibrio (5-5), ma in questa competizione, a fine agosto, i polacchi hanno già sfidato gli statunitensi, imponendogli una dura lezione nel 3-1 finale.

Tutte le quote sulla pallavolo maschile

Giannelli e compagni vedono vicina una medaglia che manca ormai dal 1998, quando arrivò anche l’ultima finale vinta sulla Jugoslavia, piazzandosi al secondo posto in lavagna per la vincente della manifestazione, in quota @3,50 dietro la Polonia offerta @3 e in cerca del tris iridato dopo i successi del 2014 e 2018.

