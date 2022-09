Anteprima Mondiali Volley Femminile 2022, ma prima due parole sulla fantastica Italia maschile che ha appena vinto il mondiale, un impresa non scontata visto che gli azzurri partivano in seconda fascia @6.75 di quota. Vediamo anche il programma e le analisi con le favorite sulla pallavolo femminile al via dal 23 settembre.

Italia maschile campione del mondo dopo 24 anni!

L‘Italia vince l’oro mondiale dopo 24 anni da quello giapponese del 1998. La nazionale di Fefè De Giorgi torna sul tetto del mondo, a poco più di un anno dalla vittoria anche agli europei.

L’Italvolley travolge in rimonta 3-1 la Polonia, in una Spodek con 13.000 tifosi polacchi. Non è stata una vittoria così scontata visto che gli azzurri non partivano con i favori dei pronostici, anzi erano in seconda fascia @6.75, dietro proprio ai padroni di casa della Polonia, alla Francia, al Brasile e anche agli USA.

Esultiamo anche noi visto che abbiamo chiuso il mondiale di volley maschile con una bella cassa, dando fiducia proprio agli azzurri.

Anteprima Mondiali Volley Femminile 2022: il programma al via dal 23 settembre

Ora tocca al mondiale di pallavolo femminile al via dal 23 settembre e che si concluderanno il 15 ottobre. Anche in questo caso si gioca in Polonia (e in Olanda). Vanno in campo le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno vinto gli Europei lo scorso anno e la Nations League un paio di mesi.

Format. Le prime quattro classificate accedono alla seconda fase a gironi. Si formerà un secondo girone con le quattro qualificate dal gruppo D (Brasile, Cina, Giappone, Argentina, Repubblica Ceca, Colombia): ogni squadra giocherà soltanto contro le formazion non incrociate nella prima fase. Le prime quattro accederanno ai quarti di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

Le azzurre giocheranno ad Arnhem contro Olanda, Belgio, Porto Rico, Camerun e Kenya. Si tratta di un gruppo alla portata dell’Italia. La Serbia detiene il titolo ed è tra le favorite della vigilia insieme a USA (Campionesse Olimpiche), Brasile (argento a Tokyo) e alla stessa Italia, seguita da Turchia, Cina e Giappone.

