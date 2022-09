Pronostici Mondiali Volley femminile 2022. Le azzurre dell’ItalVolley sono la nazionale da battere ai prossimi mondiali di pallavolo femminile al via dal 23 settembre. Vediamo l’anteprima con le squadre protagoniste, il calendario completo, le migliori quote e i consigli per le scommesse sul Volley.

Pronostici Mondiali Volley femminile 2022: il format

Prendono il via venerdì 23 settembre i Mondiali di volley femminile 2022. La competizione si giocherà in Polonia e Olanda, con ultimo atto previsto per sabato 15 ottobre. Dopo il titolo di campione del Mondo vinto dall’Italia maschile si punta al bis anche con la nazionale femminile allenata da coach Davide Mazzanti, che arriverà all’appuntamento da campione d’Europa in carica.

Alla Coppa del Mondo di volley femminile prenderanno parte 24 squadre, suddivise in 4 gironi da 6 selezioni ciascuno. Ciascuna nazionale giocherà dunque 5 partite e le migliori 4 di ogni raggruppamento accederanno alla seconda fase. Queste 16 squadre, a loro volta, giocheranno 4 partite ciascuna, suddivise in 2 gironi che sono stati così suddivisi: 1A, 1D, 2A, 2D, 3A, 3D, 4A e 4D nella Pool E di Rotterdam (Olanda); 1B, 1C, 2B, 2C, 3B, 3C, 4B e 4C nella Pool F di Lodz (Polonia).

La classifica dei raggruppamenti sarà stabilita sulla base dei seguenti criteri: numero di vittorie, punti (la vittoria per 3-0 o 3-1 vale 3 punti, la vittoria al tie-break 2 punti, la sconfitta al quinto set 1 punto e la sconfitta in tre o quattro set 0 punti), quoziente set e quoziente punti.

Le migliori 4 delle due Pool accederanno alla terza fase, che si disputerà ad eliminazione diretta. Saranno gare secche a partire dai quarti di finale (1E vs 4E e 2E vs 3E ad Apeldoorn, 1F vs 4F e 2F vs 3F a Gliwice), poi a ruota semifinali e finali (Apeldoorn).

POOL

A (ad Arnhem): Olanda, Italia, Belgio, Porto Rico, Camerun, Kenya

B (ad Arnhem e Gdansk): Polonia, Turchia, Repubblica Dominicana, Corea del Sud, Thailandia, Croazia

C (ad Arnhem e Lodz): USA, Serbia, Germania, Bulgaria, Canada, Kazakhstan

D (ad Arnhem): Brasile, Cina, Giappone, Colombia, Argentina, Repubblica Ceca

Pronostici Mondiali Volley femminile 2022: la situazione dell’Italia

L’Italia è stata sorteggiata nella Pool A e disputerà dunque la prima fase in Olanda, ad Arnhem. Paola Egonu e compagne dovranno vedersela innanzitutto con le padrone di casa e con il Belgio, mentre Porto Rico, Camerun e Kenya sono avversarie sicuramente più alla portata. Le campionesse d’Europa esordiranno, come dicevamo sopra, sabato 24 settembre contro il Camerun alle 15:00, in quella che sarà una sfida inedita.

Due giorni dopo, appuntamento contro Porto Rico, mentre il 27 settembre le azzurre affronteranno il Belgio. La contesa proseguirà il 29 settembre contro il Kenya, mentre il 2 ottobre ci sarà la chiusura della prima fase contro l‘Olanda padrona di casa.

Italia: le 14 convocate di Mazzanti

PALLEGGIATRICI: Alessia Orro, Ofelia Malinov

OPPOSTI: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor

SCHIACCIATRICI: Miriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari

CENTRALI: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sara Bonifacio

Mazzanti ha praticamente confermato in blocco la squadra che in estate ha vinto la Nations League. La stella è indubbiamente Paola Egonu, che ha in Sylvia Nwakalor la riserva. La palleggiatrice titolare dovrebbe essere Alessia Orro, con Ofelia Malinov pronta a subentrare. La capitana sarà la schiacciatrice Miriam Sylla, che sarà supportata nel reparto da Caterina Bosetti, Alessia Gennari ed Elena Pietrini, alle prese recentemente con qualche problemino alla schiena. Centrali titolari saranno Cristina Chirichella e Anna Danesi, con Marina Lubian e Sara Bonifacio a sostegno. Il libero titolare sarà la forte Monica De Gennaro, con Eleonora Fersino di riserva. Dopo il raduno di ieri a Roma, oggi è prevista la partenza della azzurre alla volta dei Paesi Bassi.

Pronostici Mondiali Volley femminile 2022: calendario completo

PRIMA FASE

VENERDÌ 23 SETTEMBRE:

18.00 Polonia vs Croazia

20.00 Olanda vs Kenya

SABATO 24 SETTEMBRE:

13.00 Turchia vs Thailandia

14.00 Belgio vs Porto Rico

15.00 Italia vs Camerun

18.30 Repubblica Dominicana vs Corea del Sud

19.30 USA vs Kazakhstan

20.30 Brasile vs Repubblica Ceca

DOMENICA 25 SETTEMBRE:

13.00 Belgio vs Kenya

14.00 Cina vs Argentina

14.15 Giappone vs Colombia

16.00 Olanda vs Camerun

19.00 Germania vs Bulgaria

20.00 Serbia vs Canada

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE:

14.15 Giappone vs Repubblica Ceca

15.30 Germania vs Kazakhstan

16.00 Serbia vs Bulgaria

18.00 Italia vs Porto Rico

18.30 Brasile vs Argentina

21.00 USA vs Canada

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE:

14.00 Turchia vs Corea del Sud

14.00 Cina vs Colombia

17.30 Repubblica Dominicana vs Croazia

18.00 Italia vs Belgio

20.00 Camerun vs Kenya

20.30 Polonia vs Thailandia

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE:

14.00 Thailandia vs Croazia

14.15 Cina vs Giappone

15.00 Brasile vs Colombia

17.30 Turchia vs Repubblica Dominicana

18.00 Argentina vs Repubblica Ceca

20.00 Olanda vs Porto Rico

20.30 Polonia vs Corea del Sud

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE:

13.00 Canada vs Kazakhstan

14.00 Corea del Sud vs Thailandia

16.00 Serbia vs Germania

17.30 Turchia vs Croazia

18.00 Italia vs Kenya

20.00 Porto Rico vs Camerun

20.30 Polonia vs Repubblica Dominicana

VENERDÌ 30 SETTEMBRE:

13.00 Serbia vs Kazakhstan

14.00 Cina vs Repubblica Ceca

14.15 Brasile vs Giappone

16.00 Bulgaria vs Canada

18.00 Colombia vs Argentina

19.00 USA vs Germania

20.00 Olanda vs Belgio

SABATO 1° OTTOBRE:

13.00 Germania vs Canada

14.00 Repubblica Dominicana vs Thailandia

14.00 Brasile vs Cina

16.00 Bulgaria vs Kazakhstan

16.00 Porto Rico vs Kenya

17.30 Corea del Sud vs Croazia

18.00 Colombia vs Repubblica Ceca

19.00 USA vs Serbia

20.30 Polonia vs Turchia

DOMENICA 2 OTTOBRE:

13.00 Belgio vs Camerun

14.15 Giappone vs Argentina

16.00 Italia vs Olanda

SECONDA FASE: 4-9 OTTOBRE

L’Italia giocherà eventualmente a Rotterdam. Il calendario sarà definito dopo la prima fase.

QUARTI DI FINALE: 11 OTTOBRE

Quattro partite: ore 17.00, 17.30, 20.00, 20.30

SEMIFINALI: 12-13 OTTOBRE

Una partita al giorno, ore 20.30

FINALI: 15 OTTOBRE

Finale terzo posto ore 16.00

Finale primo posto ore 20.00

