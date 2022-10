Volley Mondiali femminili 4 ottobre 2022, vediamo le sfide della seconda fase dei mondiali di pallavolo femminile che iniziano martedì, con l’Italia nettamente favorita sulle brasiliane. Le azzurre sono favorite anche per la vittoria finale della competizione secondo le quote anteposto.

Volley Mondiali femminili 4 ottobre: Italia avanti col Brasile

Cinque vittorie su cinque. Era questo l’obiettivo dell’Italvolley femminile nella prima fase, il primo posto nel gruppo a punteggio pieno per presentarsi in vetta alla seconda fase che partirà domani contro il Brasile. Match che vede ancora una volta avanti Egonu e compagne, date vincenti in quota @1,27 su Planetwin365 contro il @3,42 delle sudamericane.

Per il risultato finale è in pole il 3-0 @2,95, sale @3,46 una vittoria in quattro set mentre vale @6,97 volte la posta un successo delle brasiliane al tie-break.

Tutte le quote sui mondiali di pallavolo femminile

Risultati della prima fase che fanno diventare l’Italia anche la favorita numero uno per il successo finale nella competizione. Le azzurre sono offerte @2,90, seguite dagli Stati Uniti @3,75 e dalla Serbia @4,50. Ai piedi del podio, proposta @7,50, proprio l’avversaria di domani, il Brasile, mentre è fissato @9,50 il trionfo della Cina.

