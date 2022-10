Mondiali Volley Femminile Semifinali. Azzurre nettamente favorite nella semifinale contro le brasiliane mentre l’altra sfida vedrà di fronte Serbia-USA.

L’Italia batte la Cina e vola in semifinale a giocarsi la medaglia

La nazionale italiana femminile di volley ha centrato le semifinali Mondiali (la fase finale si sta disputando in Olanda e Polonia) battendo ai quarti di finale la Cina. Esattamente come quattro anni fa, dunque, l’Italia, campione d’Europa in carica, scenderà in campo per conquistare una medaglia.

Una partita di grande sostanza quella delle ragazze di Mazzanti, che hanno avuto la meglio in quattro set con il punteggio di 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-17) soffrendo sostanzialmente solo nel secondo e nel terzo parziale.

“È una bellissima sensazione essere qui in questo momento” dichiara Mazzanti al termine della partita: “ci troviamo dove volevamo essere quando abbiamo iniziato il nostro lungo percorso. Adesso non ci resta che viverci tutto d’un fiato questo bellissimo momento. Questo mondiale è stata una lunghissima attesa durante la quale abbiamo avuto la possibilità di vivere nuovamente le sensazioni ed emozioni già provate in una Nations League che per noi è stata davvero fantastica. Sono felice per le ragazze e lo staff per l’eccezionale lavoro che abbiamo fatto in questi mesi. Ora ci aspettano le due gare più importanti”.

Mondiali Volley Femminile Semifinali: Italia-Brasile

Per la quinta volta nelle ultime sei edizioni dei Mondiali, la nazionale italiana femminile di volley finirà tra le prime quattro. A contendere la finale alle azzurre sarà giovedì 13 ottobre alle ore 20:00 il Brasile, che nel suo quarto di finale ha battuto il Giappone per 3-2 dopo essere stato sotto 0-2.

Le due selezioni si sono già affrontate in questa rassegna mondiale durante la prima fase: in quell’occasione, le brasiliane hanno inflitto l’unica sconfitta di questo torneo all’Italia con il punteggio di 3-2. Prima di quel ko, l’Italia aveva battuto due volte il Brasile in Nations League tra giugno e luglio 2022: 3-1 nella prima occasione, 3-0 nella seconda.

Le azzurre sono nettamente favorite intorno @1.30 per la vittoria di questa sfida col Brasile che è quotata invece @3.50. L’Italia è favorita @2.20 anche per la vittoria finale del mondiale di pallavolo femminile, davanti agli Stati Uniti @3.80 e alla Serbia @4.00. Staccato il Brasile @8.50.

Mondiali Volley Femminile Semifinali: Serbia-USA

Prima del match tra Italia e Brasile, si giocherà questa sera alle 20:30 la semifinale tra Serbia-USA. Le campionesse del mondo in carica, allenate dal coach italiano Santarelli, hanno avuto la meglio sulla Polonia solo al tie break (21-25, 25-21, 25-19, 24-26, 16-14).

Le ragazze degli USA allenate dalla leggenda Karch Kiraly, a loro volta hanno avuto la meglio sulla Turchia con un netto 3-0 (25-22, 25-15, 25-20) e rispetto alle avversarie avranno qualche ora in più di riposo. Rispetto alla partita dell’Italia qui la sfida è in perfetto equilibrio con entrambe le squadre offerte @1.83 per la vittoria. Potremmo vedere una partita lunga e combattuta quindi attenzione a Over 183.5 Punti Totali.

