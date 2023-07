Pronostici Volley, Nations League maschile 2023. Al via le Final Eight di Nations League per la pallavolo maschile. Si gioca in Polonia e i padroni di casa sono gli unici davanti agli azzurri nelle lavagne delle quote antepost. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su questo evento di volley.

Pronostici Volley, Nations League maschile 2023: solo la Polonia è davanti all’Italia

Partirà mercoledì pomeriggio in Polonia la Final Eight di Nations League di pallavolo maschile che stabilirà la vincitrice della quinta edizione della manifestazione. L’Italia, quarta nella prima fase, sfiderà l’Argentina, con il passaggio del turno alla portata in quota @1,36 contro il @3 del successo sudamericano. In quota, Italia favorita per la vittoria del primo set, offerta @1,53 mentre per il risultato finale in pole il 3-0 italiano @2,90, con lo stesso parziale a favore dell’Argentina visto addirittura @10.

La formazione di Ferdinando De Giorgi (campione mondiale in carica) non ha però mai vinto la competizione di Nations League, non salendo mai neanche sul podio. La prima volta azzurra paga @5 volte la posta, seconda in lavagna dietro ai padroni di casa della Polonia @3. Chiudono il podio gli Stati Uniti, proposti @6, davanti ai campioni in carica della Francia, il cui bis è offerto a quota @7.

Pronostici Volley, Nations League maschile 2023: gli azzurri di De Giorgi

Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per la Final Eight della Nations League. Confermata per larga parte la rosa che nelle ultime due stagioni ha vinto gli Europei e i Mondiali.

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti

Opposti: Fabrizio Gironi, Yuri Romanò

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

