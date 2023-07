Pronostici Volley semifinali Nations League 2023. L’Italia ha strapazzato 3-0 l’Argentina e gli azzurri di Fefè De Giorgi sono favoriti anche per battere gli USA in semifinale. Vediamo quote, analisi e consigli per le scommesse sulla pallavolo maschile con una FREE PICK sulla partita dell’ItalVolley.

Pronostici Volley semifinali Nations League 2023: Italia-USA

L’’Italia si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella semifinale della Nations League 2023 di volley maschile: l’appuntamento è per sabato 22 luglio alle 20:00, a Danzica, in Polonia.

Le quote danno gli azzurri favoriti @1.74, mentre la nazionale a stelle e strisce si gioca @3.56. Simone Giannelli e compagni sperano di chiudere la partita al più presto e un altro successo per 3-0 vale @3.40, quota molto vicina rispetto al 3-1 @3.55.

I precedenti però non sorridono all’Italia che ha sempre perso contro gli Stati Uniti negli ultimi 4 precedenti, inoltre gli USA non sono da sottovalutare nemmeno quest’anno, dopo aver chiuso al primo posto nella fase a girone e dopo aver eliminato i campioni in carica francesi in una sfida tiratissima vinta al 5° set. Non crediamo in una passeggiata come contro l’Argentina per gli azzurri e come free pick consigliamo OVER 182.5 PUNTI TOTALI @1.83.

Pronostici Volley semifinali Nations League 2023: Giappone-Polonia

Sempre sabato ma alle 17 va in scena l’altra semifinale Giappone-Polonia e i padroni di casa sono piuttosto avanti nei pronostici @1.26 rispetto alla nazionale asiatica, che invece viene data finalista @7.30.

La Polonia, che ha dominato 3-0 contro il Brasile lo scorso turno, non ha solo n tasso tecnico superiore e il fattore campo, ma anche gli ultimi 2 precedenti vinti contro il Giappone che però ha ben impressionato nel 3-0 contro la Slovenia ai quarti, dopo aver chiuso al 2° posto nella classifica della prima parte della competizione, dietro solo agli USA e davanti un paio di punti proprio alla Polonia.

Volley Nations League 2023: quote antepost aggiornate

L’Italia del volley maschile può sognare la vittoria della Nations League 2023, anche se in questo caso le quote antepost di Betaland ci danno di poco dietro rispetto alla Polonia, campione @2.25, con gli azzurri @3.25. A seguire gli Usa @4.25 e il Giappone, piuttosto staccato @10.00 volte la posta.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.