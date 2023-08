Pronostici Europei Pallavolo Maschile 2023. Si stanno giocando gli europei di volley femminile con l’Italia favorita, ma tra poco inizieranno anche gli europei maschili (e per qualche giorno si accavalleranno anche). Andiamo a vedere l’anteprima con programma, quote, analisi e consigli per le scommesse. Anche qui gli azzurri possono giocarsi la vittoria finale.

Pronostici Europei Pallavolo Maschile 2023: si parte il 28 agosto

Gli Europei 2023 di volley maschile si disputeranno dal 28 agosto al 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Israele. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

Ogni Paese organizzatore ospiterà un girone. In Italia si disputerà la Pool A e la nostra Nazionale se la dovrà vedere contro Belgio (match d’apertura il 28 agosto a Bologna), Estonia e Serbia (a Perugia), Svizzera e Germania (ad Ancona). Il raggruppamento degli azzurri, che si presenteranno da Campioni d’Europa, si incrocerà agli ottavi e ai quarti, in programma a Bari, con il gruppo C previsto a Skopje (Macedonia del Nord), dove spicca la Polonia.

La Pool B andrà invece in scena in Bulgaria dove sono particolarmente attese la Slovenia e i padroni di casa. Questo girone incrocerà per ottavi e quarti di finale, previsti a Varna (Bulgaria), il gruppo D di scena a Tel Aviv (Israele), dove sarà la Francia fare la voce grossa. Semifinali e finali si disputeranno a Roma. Di seguito il calendario completo degli Europei 2023 di volley maschile. Tutti gli orari sono italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai e di Sky.

GIRONI EUROPEI VOLLEY 2023

POOL A (a Bologna, Perugia, Ancona): Italia, Serbia, Belgio, Germania, Estonia, Svizzera.

POOL B (a Varna, Bulgaria): Slovenia, Bulgaria, Ucraina, Croazia, Finlandia, Spagna

POOL C (a Skopje, Macedonia del Nord): Polonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Montenegro, Macedonia del Nord, Danimarca.

POOL D (a Tel Aviv, Israele): Francia, Turchia, Portogallo, Romania, Grecia, Israele.

Pronostici Europei Pallavolo Maschile 2023: programma completo

FASE A GIRONI

Lunedì 28 agosto

21.00 Italia vs Belgio (a Bologna)

Martedì 29 agosto

19.00 Grecia vs Israele (a Tel Aviv)

19.30 Spagna vs Bulgaria (a Varna)

Mercoledì 30 agosto

16.00 Turchia vs Francia (a Tel Aviv)

16.30 Slovenia vs Ucraina (a Varna)

18.00 Germania vs Estonia (a Perugia)

19.00 Romania vs Portogallo (a Tel Aviv)

19.30 Finlandia vs Croazia (a Varna)

20.00 Macedonia del Nord vs Danimarca (a Skopje)

21.00 Svizzera vs Serbia (a Perugia)

Giovedì 31 agosto

16.00 Francia vs Portogallo (a Tel Aviv)

16.30 Ucraina vs Croazia (a Varna)

17.00 Montenegro vs Olanda (a Skopje)

18.00 Serbia vs Belgio (a Perugia)

19.00 Romania vs Israele (a Tel Aviv)

19.30 Finlandia vs Bulgaria (a Varna)

20.00 Polonia vs Repubblica Ceca (a Skopje)

21.00 Italia vs Estonia (a Perugia)

Venerdì 1° settembre

15.00 Romania vs Turchia (a Tel Aviv)

16.30 Finlandia vs Slovenia (a Varna)

17.00 Danimarca vs Repubblica Ceca (a Skopje)

18.00 Germania vs Svizzera (a Perugia)

18.00 Portogallo vs Grecia (a Tel Aviv)

19.30 Croazia vs Spagna (a Varna)

20.00 Olanda vs Polonia (a Skopje)

21.00 Italia vs Serbia (a Perugia)

Sabato 2 settembre

16.30 Slovenia vs Spagna (a Varna)

16.30 Turchia vs Grecia (a Tel Aviv)

17.00 Olanda vs Repubblica Ceca (a Skopje)

19.30 Bulgaria vs Ucraina (a Varna)

19.30 Israele vs Francia (a Tel Aviv)

20.00 Macedonia del Nord vs Montenegro (a Skopje)

Domenica 3 settembre

16.00 Grecia vs Romania (a Tel Aviv)

16.30 Spagna vs Finlandia (a Varna)

17.00 Danimarca vs Montenegro (a Skopje)

18.00 Estonia vs Svizzera (ad Ancona)

19.00 Israele vs Portogallo (a Tel Aviv)

19.30 Bulgaria vs Croazia (a Varna)

20.00 Polonia vs Macedonia del Nord (a Skopje)

21.00 Belgio vs Germania (ad Ancona)

Lunedì 4 settembre

16.00 Francia vs Romania (a Tel Aviv)

16.30 Ucraina vs Finlandia (a Varna)

17.00 Danimarca vs Olanda (a Skopje)

18.00 Serbia vs Estonia (ad Ancona)

19.00 Portogallo vs Turchia (a Tel Aviv)

19.30 Croazia vs Slovenia (a Varna)

20.00 Repubblica Ceca vs Montenegro (a Skopje)

21.00 Italia vs Svizzera (ad Ancona)

Martedì 5 settembre

16.00 Grecia vs Francia (a Tel Aviv)

16.30 Spagna vs Ucraina (a Varna)

17.00 Macedonia del Nord vs Olanda (a Skopje)

18.00 Belgio vs Estonia (ad Ancona)

19.00 Turchia vs Israele (a Tel Aviv)

19.30 Slovenia vs Bulgaria (a Varna)

20.00 Polonia vs Danimarca (a Skopje)

21.00 Germania vs Serbia (ad Ancona)

Mercoledì 6 settembre

17.00 Montenegro vs Polonia (a Skopje)

18.00 Svizzera vs Belgio (ad Ancona)

20.00 Macedonia del Nord vs Repubblica Ceca (a Skopje)

21.00 Italia vs Germania (ad Ancona)

OTTAVI DI FINALE:

Venerdì 8 settembre e Sabato 9 settembre. Ogni giorno si giocheranno due partite a Varna, una alle ore 17.00 e una alle ore 20.00.

Sabato 9 settembre e Domenica 10 settembre. Ogni giorno si giocheranno due partite a Bari, una alle ore 18.00 e una alle ore 21.00.

Ottavo di finale 1: Prima Pool A vs Quarta Pool C (a Bari)

Ottavo di finale 2: Prima Pool C vs Quarta Pool A (a Bari)

Ottavo di finale 3: Seconda Pool A vs Terza Pool C (a Bari)

Ottavo di finale 4: Seconda Pool C vs Terza Pool A (a Bari)

Ottavo di finale 5: Prima Pool B vs Quarta Pool D (a Varna)

Ottavo di finale 6: Prima Pool D vs Quarta Pool B (a Varna)

Ottavo di finale 7: Seconda Pool B vs Terza Pool D (a Varna)

Ottavo di finale 8: Seconda Pool D vs Terza Pool B (a Varna)

QUARTI DI FINALE:

Lunedì 11 settembre. Si giocheranno due partite a Varna, una alle ore 17.00 e una alle ore 20.00

Martedì 12 settembre. Si giocheranno due partite a Bari, una alle ore 18.00 e una alle ore 21.00

Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 1 vs Vincente Ottavo di finale 4 (a Bari)

Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 3 (a Bari)

Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 8 (a Varna)

Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 6 vs Vincente Ottavo di finale 7 (a Varna)

SEMIFINALI:

Giovedì 14 settembre. 18.00 Semifinale 1. 21.00 Semifinale 2

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Roma)

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 2 vs Vincente Quarto di finale 3 (a Roma)

FINALI:

Sabato 16 settembre. 18.00 Finale per il terzo posto. 21.00 Finale Europei volley 2023

Finale per il terzo posto: Perdente Semifinale 1 vs Perdente Semifinale 2 (a Roma)

Finale Europei volley 2023: Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2 (a Roma)

Quote Antepost: Italia dietro solo alla Polonia

Vediamo le quote antepost per la vittoria finale degli Europei di volley maschile dove c’è un trio di nazionali a staccare tutte le altre. La Polonia @2.00 è la squadra da battere, unica davanti all’Italia @3.00 secondo SNAI che poi piazza la Francia @4.00 come terza big. Dopo il salto è importante visto che si sale in doppia cifra con la Slovenia @10.00.

