Pronostici Quarti Europei Pallavolo Femminile 2023. Le azzurre dell’Italia superano 3-0 la Spagna e procedono verso i quarti di finale degli europei di volley dove incroceranno la Francia. Per l’ItalVolley dovrebbe essere solo una formalità, come vediamo anche dalle micro quote per la vittoria delle azzurre.

Pronostici Quarti Europei Pallavolo Femminile 2023: le italiane ancora favorite

L’Italia affronterà la Francia ai quarti di finale degli Europei 2023 di volley femminile. L’appuntamento è per martedì 29 agosto (ore 21.15) al PalaWanny di Firenze. Le azzurre sono reduce dal cammino immacolato nella fase a gironi, caratterizzato da cinque vittorie per 3-0 contro le poco temibili Bulgaria, Romania, Svizzera, Bosnia Erzegovina e Croazia, prima di un ottavo di finale rivelatosi più complicato del previsto contro la Spagna (3-0 ma soffrendo nei primi due set).

Le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con i favori del pronostico contro la compagine transalpina, che comunque è in grande crescita e sta ben figurando, anche se le quote non danno scampo alla Francia contro un Italia quotata sotto @1.10 per la vittoria di questo match e per volare in semifinale.

Pronostici Quarti Europei Pallavolo Femminile 2023: la squadra francese

Scopriamo un pò le prossime avversarie delle azzurre, la Francia allenata da Emile Rousseaux che sta lavorando per essere competitiva alle Olimpiadi di Parigi 2024, olimpiade di casa per le transalpine che vorranno fare bene sotto il proprio pubblico.

Agli ultimi Europei si spinsero fino ai quarti di finale, dove riuscirono addirittura a strappare un set alla Serbia e conclusero al settimo posto, ovvero il miglior risultato da settant’anni a questa parte. La Francia ha concluso la fase a gironi al secondo posto con 4 vittorie (contro Slovacchia, Spagna, Finlandia, Estonia) e 1 sconfitta (3-1 contro l’Olanda), poi agli ottavi ha sofferto più del previsto contro la Romania riuscendo comunque a imporsi per 3-1.

La giocatrice simbolo è senza ombra di dubbio l’opposto Lucille Gicquel. La 25enne si appresta a iniziare la sua terza stagione a Cuneo, nell’ultima stagione di Serie A1 ha messo a segno 183 punti e nell’ottavo di finale contro la Romania è risultata la top-scorer con 18 punti. Gioca in Italia anche la schiacciatrice Helene Cazaute, che nelle ultime due annate si è distinta a Chieri e che da ottobre vestirà la casacca dell’ambiziosa Milano: la 25enne è andata a referto con ben 301 punti nell’ultimo campionato di Serie A1. L’altro martello è la poco conosciuta Halimatou Bah, ha soltanto 19 anni e gioca nel campionato francese, ma sembra avere la potenza e i numeri per esperimersi al meglio: contro la Romania ha messo a segno 11 punti con il 43% in ricezione e il 26% in attacco, subentrando ad Amélie Rotard, 22enne in forza al Nantes.

La regia è nelle mani di Nina Stojilkovic, 26enne del Le Cannet che sta ingranando in maniera interessante. Il libero è Amandine Giardino, 28enne in forza al Nantes.

Comparazione quote antepost: dominano le azzurre

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale di questa manifestazione europea di pallavolo femminile. Sempre le azzurre a dominare, con la Serbia come prima avversaria, seguono Turchia e Polonia. Più staccate tutte le altre, ad iniziare dall’Olanda che troviamo @21 volte la posta.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.