Pronostici Semifinale Europei Pallavolo Femminile 2023. Saranno Turchia-Italia a sfidarsi per andare in finale agli europei di volley femminile. Dopo le formalità dei turni precedenti ora le azzurre dovranno stare attente, anche se rimangono favorite.

Pronostici Semifinale Europei Pallavolo Femminile 2023: Turchia-Italia

Continuano i Campionati Europei 2023 di volley femminile che hanno delineato il quadro delle semifinaliste che si contenderanno il titolo continentale nella Final Four di Bruxelles, in Belgio.

Si inizia con Turchia-Italia, prima vera prova per le azzurre che nei turni precedenti hanno passeggiato. Le ragazze del CT Davide Mazzanti non hanno ancora perso un set in questa edizione degli Europei e vanno a caccia del bis dopo la vittoria nel 2021.

Attenzione però alla temibile Turchia allenata dal ct italiano Daniele Santarelli e reduce dal successo nelle Finals di Nations League. Riflettori puntati su Melissa Vargas da parte delle anatoliche: la cubana ha letteralmente cambiato il volto della squadra con la sua devastante potenza. Inoltre il ct Daniele Santarelli ha varato uno schema iper-offensivo, schierando contemporaneamente in campo due opposte, ovvero Vargas ed Ebrar Karakurt, con quest’ultima chiamata anche ad un compito in ricezione: chissà se in prospettiva futura arriverà a questa soluzione anche l’Italia con Ekaterina Antropova e Paola Egonu.

Nella stagione in corso Italia e Turchia si sono già affrontate due volte in Nations League: a prevalere in entrambi i casi, sempre per 3-0, furono le nostre avversarie, sia nel round robin sia nel quarto di finale ad eliminazione diretta. Va detto che era un’Italia molto diversa e con tante assenze. La partita si giocherà venerdì 1 settembre alle ore 17:00.

Pronostici Semifinale Europei Pallavolo Femminile 2023: Serbia-Olanda

Sempre venerdì, ma alle ore 20:30, l’altra semifinale vede in campo Serbia-Olanda. Le serbe sono nettamente favorite in quota e si presentano dopo aver concesso in tutto 3 set nelle 7 partite finora disputate ai campionati europei di volley femminile.

L’Olanda arriva da tre netti 3-0, tra cui quello nel quarto di finale contro la Bulgaria. Le Orange saranno chiamate a fare l’impresa, ma attenzione a sottovalutarle perché rimangono comunque imbattute nella competizione e hanno battuto le serbe nella Nations League del 2021, prima di perdere l’anno successivo (sempre in Nations League) ma combattendo fino al 5° set.

Quote Volley Femminile

Vediamo le quote principali offerte da SNAI sulle semifinali e come visto le azzurre sono favorite anche contro la Turchia.

