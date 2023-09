Ottavi Europei Pallavolo Maschile 2023. Siamo arrivati alla fase ad eliminazione diretta degli europei di volley maschile. Andiamo a vedere tutti gli aggiornamenti con quote, programma completo, e il cammino che attende l’ItalVolley che ha schivato iol grande spauracchio della Polonia.

Ottavi Europei Pallavolo Maschile 2023: Italia prima nel girone evita la Polonia

L’Italia ha conquistato il primo posto nel girone A degli Europei 2023 di volley maschile, un risultato importante perchè permette all’ItalVolley di evitare la Polonia fino all’eventuale finale di questa rassegna continentale. I Campioni d’Europa avranno un inizio agevole nella fase a eliminazione diretta: l’ottavo di finale sarà contro la Macedonia del Nord (quarta del gruppo C vinto dalla Polonia davanti all’Olanda), ovvero un’avversaria che sulla carta non dovrebbe incutere particolari timori a Simone Giannelli e compagni. Curiosamente, nello stesso giorno le due Nazionali si incroceranno anche nelle qualificazioni per l’Europeo di calcio in programma il prossimo anno.

A seguire un quarto di finale da prendere con le pinze, ma tutt’altro che insormontabile: dall’altra parte della rete, infatti, ci sarà la vincente della sfida tra l’Olanda (seconda nel gruppo C) e la Germania (terza nel gruppo A). Sia contro i tulipani guidati dal bomber Nimir Abdel-Aziz, che il re-match contro i tedeschi dell’attaccante Georg Grozer, gli azzurri partirebbero con i favori dei pronostici.

Ottavi e quarti di finale si giocheranno a Bari, dunque i ragazzi del coach Fefè de Giorgi avranno anche l’appoggio del tifo e del pubblico di casa. Successivamente ci si sposterebbe a Roma per una semifinale di grandissimo fascino: l’avversaria potrebbe essere la Francia, visto che i Campioni Olimpici partiranno ampiamente favoriti contro la Bulgaria e contro la vincente di Croazia-Romania (anche se contro i rumeni ci hanno perso nel girone, ma in un match di poco conto per la classifica).

Dall’altra parte del tabellone, invece, la favorita è la Polonia, ma Wilfredo Leon e compagni non potranno dormire sonni tranquilli: il Belgio non sembra essere all’altezza, ma il possibile quarto di finale contro la Serbia promette scintille, poi ci sarebbe la semifinale contro la Slovenia (attesa in precedenza dalla Turchia e poi dalla vincente di Portogallo-Ucraina, nulla di scontato).

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione

Ottavi Europei Pallavolo Maschile 2023: le altre partite

Croazia-Romania. La prima Croazia ha chiuso la sua avventura nel gruppo B al secondo posto con 8 punti, frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte. La Romania, invece, che era partita con due sconfitte di fila, ha chiuso al 3° posto del gruppo D dopo aver vinto le ultime 3 gare di seguito. Nei 4 precedenti, disputati tra il 2014 e il 2015, solo vittorie della Croazia.

L’Olanda, seconda classificata nel gruppo C con 12 punti, se la vedrà con la Germania, che ha chiuso al 3° posto del girone A la sua prima fase. Se guardiamo alla storia recente, la nazionale orange parte nettamente con i favori del pronostico, avendo battuto i teutonici sempre nelle ultime 3 sfide, 4 volte nei 5 precedenti più recenti.

La Polonia ha chiuso il gruppo C a punteggio pieno (15) vincendo tutte e 5 le gare del girone cedendo un solo set in tutto. Al cospetto dei polacchi ci sarà ora il Belgio, che si è qualificato alla fase ad eliminazione diretta grazie ai 7 punti (2 vittorie e 3 sconfitte) nel gruppo A. La Polonia ha battuto il Belgio 9 volte su 10 precedenti.

La Serbia, seconda forza del gruppo dell’Italia con 12 punti, cerca il pass per i quarti affrontando la Repubblica Ceca, che ha chiuso al terzo posto nel raggruppamento C con 9 punti. La bilancia pende ovviamente dalla parte dei serbi, che hanno vinto tutti e 4 i precedenti più recenti contro i cechi, 6 su 7 successi nel computo totale.

Francia–Bulgaria. I transalpini partono con il vento in poppa dopo aver dominato il gruppo D, chiuso davanti a tutti con 12 punti. La Bulgaria proverà a difendersi dopo aver conquistato la qualificazione in extremis, con il 4° posto nel girone B (6). Due soli successi dei bulgari contro i galletti transalpini negli ultimi 10 confronti.

Sabato fari puntati nel pomeriggio sulla Slovenia, che parte con i favori del pronostico contro la Turchia. Gli sloveni hanno imperversato nel gruppo B chiudendo con 15 punti e un solo set concesso agli avversari. La Turchia, invece, ha chiuso al 4° posto il gruppo D con 8 punti e ha battuto i prossimi avversari solo 2 volte su 10 precedenti.

Chiude il programma degli ottavi Portogallo-Ucraina. Si affrontano rispettivamente la seconda del gruppo D (9) e la terza del gruppo B. Gli ucraini hanno vinto il confronto più recente contro i lusitani, che si erano però imposti in tutti e due i precedenti incroci.

Programma completo Europei volley maschile

Europei Volley 2023: il programma degli ottavi di finale

08.09. 17:30 Croazia-Romania

08.09. 20:30 Francia-Bulgaria

09.09. 18:00 Italia-Macedonia del Nord

09.09. 20:30 Olanda-Germania

09.09. 17:30 Slovenia-Turchia

09.09. 20:30 Portogallo-Ucraina

10.09. 18:00 Polonia-Belgio

10.09. 20:30 Serbia-Repubblica Ceca

QUARTI DI FINALE

Lunedì 11 settembre

Si giocheranno due partite a Varna, una alle ore 16.30 e una alle ore 19.30: il calendario verrà definito al termine degli ottavi di finale.

Martedì 12 settembre

Si giocheranno due partite a Bari, una alle ore 18.00 e una alle ore 21.00: il calendario verrà definito al termine degli ottavi di finale.

SEMIFINALI

Giovedì 14 settembre

18.00 Semifinale 1 (a Roma)

21.00 Semifinale 2 (a Roma)

FINALI

Sabato 16 settembre

18.00 Finale per il terzo posto (a Roma)

21.00 Finale Europei volley 2023 (a Roma)

Quote Antepost: testa a testa Italia e Polonia

E’ un testa a testa tra Polonia @2.00 ed Italia @2.75 per la vittoria finale degli europei di pallavolo maschile. Più staccata la Francia @4 poi si sale in doppia cifra con la Slovenia @10.

Ecco le quote antepost proposte da SNAI e a seguire le quote MARATHONBET sulle singole partite degli ottavi che ci attendono da venerdì.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.